Депутаты озабочены качеством противосудорожных препаратов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Магеррам Магеррамов высказался о проблемах больных эпилепсией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Депутатский запрос фракции «Народные коммунисты» касается проблем обеспечения противосудорожными лекарственными препаратами для детей и взрослых с эпилепсией. Да, пациенты получают противосудорожные препараты, однако качество и эффективность этих препаратов низкого уровня, и, как говорят родители детей и сами взрослые с заболеванием эпилепсия, эти препараты имеют множество побочных эффектов. Ранее наша фракция делала обращение с просьбой решить вопрос с незарегистрированными противосудорожными препаратами, потому что применяемых в нашей стране препаратов недостаточно, и они как правило дженерики с низким качеством», - сказал Магеррам Магеррамов в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, в Казахстане имеется узаконенный механизм ввоза незарегистрированных в стране препаратов на основании действующей нормы Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

«В очередной раз предлагаем расширить перечень орфанных заболеваний с включением в него дополнительно редких эпилептических форм и использовать механизм ввоза в Казахстан незарегистрированных противосудорожных препаратов для нуждающихся в них пациентов. Уже давно во всем цивилизованном мире широко используют эффективные препараты нового поколения. У нас же пациентов сажают на различные заменители. В результате чего родители детей и взрослые с эпилепсией вынуждены искать и покупать качественные оригинальные препараты за пределами страны, если конечно, позволяют финансовые возможности, поскольку один препарат на месяц пользования стоит от 30 тысяч до 150 тысяч тенге, а таких препаратов на один месяц надо несколько», - заявил депутат.

Он подчеркнул, что также есть проблемы ограниченного доступа к высокотехнологичным средствам диагностики, таким как высокопольная МРТ мозга по специальному протоколу, электроэнцефолография, в том числе длительной от трех до семи суток, а также к нейропсихологическому тестированию.

«Для детей с эпилепсией недостает нейропсихологических услуг, психосоциальной и физической реабилитации. Остаются недоступными эффективные методы реабилитации, такие как Войта, Бобат и др. Надеемся на объективный подход в изучении обозначенных нами проблемных вопросов и их скорейшего решения. Предлагаем в процессе изучения этих проблем не ограничиваться лишь «радужными» отчетами Министерства здравоохранения, а провести встречи с родителями детей с эпилепсией, а также независимыми организациями занимающимися этими проблемами», - заключил мажилисмен.