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    10:50, 27 Май 2021 | GMT +6

    Депутаты освободили от должности судью Верховного Суда РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената проголосовали за освобождения от должности судьи Верховного Суда Ларисы Шепелевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С докладом по этому вопросу на пленарном заседании Палаты выступил председатель Высшего судебного Совета Талгат Донаков. Было отмечено, что Лариса Шепелева выразила желание уйти на почетную отставку.

    «В связи с этим депутатам предлагается рассмотреть вопрос об освобождении ее с должности судьи Верховного суда Казахстана», - сказал он.

    В свою очередь сенатор Владимир Волков сообщил, что Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, обсудив, пришел к заключению: рекомендовать Сенату Парламента Республики Казахстан освободить от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан Шепелеву Ларису Аркадьевну в связи с уходом в отставку.

    Лариса Шепелева на должность судьи Верховного суда была избрана Постановлением Сената от 10 декабря 2015 года.

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