Депутаты освободили от должности судью Верховного Суда РК
С докладом по этому вопросу на пленарном заседании Палаты выступил председатель Высшего судебного Совета Талгат Донаков. Было отмечено, что Лариса Шепелева выразила желание уйти на почетную отставку.
«В связи с этим депутатам предлагается рассмотреть вопрос об освобождении ее с должности судьи Верховного суда Казахстана», - сказал он.
В свою очередь сенатор Владимир Волков сообщил, что Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, обсудив, пришел к заключению: рекомендовать Сенату Парламента Республики Казахстан освободить от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан Шепелеву Ларису Аркадьевну в связи с уходом в отставку.
Лариса Шепелева на должность судьи Верховного суда была избрана Постановлением Сената от 10 декабря 2015 года.