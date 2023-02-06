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Депутаты определили повестку предстоящего заседания Сената

6 Февраля 2023, 20:36
Депутаты определили повестку предстоящего заседания Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел заседание Бюро, в ходе которого была утверждена повестка дня очередного заседания Палаты, запланированного на 9 февраля 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе заседания члены Бюро также постановили провести 17 февраля парламентские слушания на тему «Эффективная региональная политика – основа устойчивого социально-экономического развития страны» в рамках реализации Послания Президента народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

На предстоящем заседании сенаторы рассмотрят ряд Законов. Закон «О ратификации Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза». Документ призван обеспечить соблюдение уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе, обеспечение контроля за законностью и своевременностью движения бюджетных средств. Среди ключевых задач – совершенствование порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин как одного из основных регулирующих механизмов деятельности ЕАЭС.

Основной целью Закона «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам» является оказание максимальной и взаимной правовой помощи в процедурах, касающихся уголовных правонарушений, повышение эффективности сотрудничества обеих стран в борьбе с преступностью.

Также депутаты рассмотрят и Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания».

Кроме того, сенаторы распределили между постоянными Комитетами законопроекты, истребованные от Аппарата Мажилиса и поступившие в Сенат от Правительства РК в связи исполнением Палатой функций Парламента.


Фото: senate.parlam.kz

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