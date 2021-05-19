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Депутаты обсудят законопроект касательно Семипалатинской зоны ядерной безопасности

19 Мая 2021 16:15
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Депутаты обсудят законопроект касательно Семипалатинской зоны ядерной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса взяли в работу законопроект «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Данный законопроект разработан в целях обеспечения надлежащего уровня радиационной и экологической безопасности на бывшем испытательном полигоне и прилегающих территориях, а также усиления государственного надзора в вопросах их использования», - сказал депутат Александр Милютин на пленарном заседании Мажилиса.

Для реализации данной цели законопроектом предусмотрено:

- создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности;

- определение оператора Семипалатинской зоны ядерной безопасности с возложением соответствующих функций по реализации основных видов деятельности в данной зоне;

- передача земель Семипалатинской зоны ядерной безопасности в пользование оператору.

«Комитет готов подготовить заключение по данному законопроекту», - заключил Милютин.

Кроме того, депутаты Мажилиса также обсудят сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности».

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#Мажилис   #Безопасность  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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