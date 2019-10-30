Депутаты обеспокоены загрязнением запасов подземных вод

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Члены фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента РК выражают озабоченность загрязнением подземных вод в нефтегазодобывающих регионах. Депутатский запрос к заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру зачитала мажилисмен Куралай Каракен на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат напомнила, что Казахстан вошел в список стран, зависимых от водных ресурсов. К 2050 году Казахстан остро ощутит нехватку воды — дефицит возрастет в три раза.

«Вместе с тем, наша страна имеет большие перспективы по трехкратному приросту запасов подземных вод. Они формируются за счет восполняемых естественных ресурсов – атмосферных осадков, речных стоков и так далее. У нас есть более 3 тысяч разведанных месторождений с утвержденными запасами, но пока находящиеся в стратегическом резерве. Однако их пытаются уничтожать. К примеру, на территории Актюбинской области расположено месторождение подземной пресной воды «Пески Кокжиде», являющееся крупнейшим по запасам воды в Западном Казахстане и перспективным источником питьевого водоснабжения. По закону на его территории запрещена деятельность, угрожающая его сохранности, в том числе бурение скважин. Однако, в пределах песчаного массива ведутся работы по разведке и добычи углеводородного сырья 7-ю недропользователями. Отдельные же месторождения находятся в стадии промышленной разработки. Последствия подобного рода работ уже привели к загрязнению подземной воды нефтепродуктами», – сказала К.Каракен.

По словам депутата, в 2008-2017 годах установлены факты загрязнения подземных вод «Кокжиде» нефтепродуктами, когда превышения составляли от 1 до 41 ПДК. Такая же участь постигла и крупное Мынбулакское месторождение подземных вод на территории Кызылординской области, где в непосредственной близости разрабатываются месторождения углеводородов. Аналогичная ситуация может повториться и на территории Уилского района Актюбинской области, где расположен уникальный оазис - белые «Пески Баркын». На этой территории также идут работы по поиску нефти и как результат - на месте, где недавно росли гигантские деревья, теперь образовался огромный пустырь. Через 3-5 лет и этот регион может оказаться без качественной питьевой воды.

Мажилисмены от «Nur Otan» считают необходимым принять ряд мер для сохранения запасов подземных вод, в том числе – проработать вопросы переоценки запасов подземных вод «Пески Кокжиде» и Мынбулакское, что позволит определить границы контрактных территорий. Также необходимо запретить деятельность недропользователей по разведке и добыче, эксплуатации месторождений «Пески Кокжиде» и Мынбулакское при превышении нормативов химических веществ в почве и воде. Предлагается также рассмотреть вопрос придания «Пескам Баркын», расположенного на территории Уилского района Актюбинской области статус природного заповедника.