Депутаты Мажилиса заявили о создании группы «Жаңа Қазақстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе объявлено о создании депутатской группы «Жаңа Қазақстан», которая будет следить за исполнением поручений Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале января страна пережила беспрецедентную тяжелую ситуацию. Враждебно настроенные к Казахстану люди как извне, так и внутри страны хотели дестабилизировать ситуацию в стране. Действия предателей и экстремистских групп пролили кровь наших братьев, наши граждане получили серьезные травмы, государственные и предпринимательские объекты и имущество были повреждены», - сказал депутат Едил Жанбыршин на пленарном заседании Мажилиса.

Он подчеркнул, что благодаря мужеству и сплоченности народа, настойчивости, самоотверженности Президента Касым-Жомарта Токаева, удалось сохранить суверенитет и стабильность государства.

По его словам, эта ситуация не была случайной.

«В стране давно накопились социально-экономические проблемы, которые не были решены из-за несправедливости и коррупции. Январские события должно стать большим уроком для всех нас. (…) Наш Президент намерен обновить Казахстан, повернуть страну в нужное русло. А мы, страна, должны его единодушно поддержать!» – заявил депутат.

Он напомнил, что 11 января Президент обозначил несколько важных вопросов, которые предстоит решить в нашей стране, и поставил конкретные задачи.

«Касым-Жомарт Токаев вновь и вновь говорит о необходимости трансформации в отношениях общества и государства в целом и о создании «нового Казахстана». Такая комплексная трансформация должна происходить прежде всего в деятельности Парламента и начинаться со стен Мажилиса! Поэтому мы официально объявляем о создании депутатской группы «Жаңа Қазақстан», для того, чтобы поднять работу в нижней палате Парламента на новый уровень и следить за исполнением поручений Президента со стороны депутатов Мажилиса!» - заключил мажилисмен.