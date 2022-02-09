+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Депутаты Мажилиса заявили о создании группы «Жаңа Қазақстан»

9 Февраля 2022 16:17
Поделиться:
Депутаты Мажилиса заявили о создании группы «Жаңа Қазақстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе объявлено о создании депутатской группы «Жаңа Қазақстан», которая будет следить за исполнением поручений Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мажилисмены выедут в регионы для встреч с избирателями через неделю
Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о создании Совета межпарламентского сотрудничества Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем Каков дефицит пастбищных земель в Казахстане

«В начале января страна пережила беспрецедентную тяжелую ситуацию. Враждебно настроенные к Казахстану люди как извне, так и внутри страны хотели дестабилизировать ситуацию в стране. Действия предателей и экстремистских групп пролили кровь наших братьев, наши граждане получили серьезные травмы, государственные и предпринимательские объекты и имущество были повреждены», - сказал депутат Едил Жанбыршин на пленарном заседании Мажилиса.

Он подчеркнул, что благодаря мужеству и сплоченности народа, настойчивости, самоотверженности Президента Касым-Жомарта Токаева, удалось сохранить суверенитет и стабильность государства.

По его словам, эта ситуация не была случайной.

«В стране давно накопились социально-экономические проблемы, которые не были решены из-за несправедливости и коррупции. Январские события должно стать большим уроком для всех нас. (…) Наш Президент намерен обновить Казахстан, повернуть страну в нужное русло. А мы, страна, должны его единодушно поддержать!» – заявил депутат.

Он напомнил, что 11 января Президент обозначил несколько важных вопросов, которые предстоит решить в нашей стране, и поставил конкретные задачи.

«Касым-Жомарт Токаев вновь и вновь говорит о необходимости трансформации в отношениях общества и государства в целом и о создании «нового Казахстана». Такая комплексная трансформация должна происходить прежде всего в деятельности Парламента и начинаться со стен Мажилиса! Поэтому мы официально объявляем о создании депутатской группы «Жаңа Қазақстан», для того, чтобы поднять работу в нижней палате Парламента на новый уровень и следить за исполнением поручений Президента со стороны депутатов Мажилиса!» - заключил мажилисмен.


Подписывайтесь на наш канал:

#Мажилис   #Новый Казахстан  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Мажилисмены выедут в регионы для встреч с избирателями через неделю
Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о создании Совета межпарламентского сотрудничества
Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем
Каков дефицит пастбищных земель в Казахстане
Популярное
1 Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
2 Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
3 Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
4 Актуальным остается вопрос обеспечения достойной оплаты труда - Асель Абен
5 Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
6 Казахстанские телеканалы покажут спецвыпуск о расширенном заседании Правительства РК с участием Президента
Читайте также
Местные исполнительные органы планируют наделить дополнительными полномочиями в части развития ЛПХ
Около половины скота находится в личных подсобных хозяйствах – Минсельхоз
Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
Актуальным остается вопрос обеспечения достойной оплаты труда - Асель Абен
Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
Казахстанские телеканалы покажут спецвыпуск о расширенном заседании Правительства РК с участием Президента
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив