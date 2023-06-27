Депутаты Мажилиса выйдут на каникулы: Ерлан Кошанов подвел итоги первой сессии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошло итоговое пленарное заседание Мажилиса в первой сессии VIII созыва. Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов поделился итогами проведённой работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на открытии этой сессии поставил перед каждой фракцией в Мажилисе ряд задач. И члены фракций, и депутаты, избранные по одномандатным округам, активно работали по практической реализации реформ Главы государства, Потому что это наша общая цель, которая способствует развитию страны. Прошедшая сессия, несмотря на короткий период, была очень важной и содержательной. Одной из особенностей данного созыва является то, что депутаты сами инициировали многие важные законопроекты. Всего в этой сессии был принят 31 закон. Треть из них – законы, инициированные депутатами», - сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса также отметил, что за каждой депутатской инициативой стоят позиции партий и депутатов, ожидания избирателей. По его словам, депутаты учли все требования граждан, озвученные в ходе избирательной кампании.

«Так, депутаты инициировали принятие законов по вопросам общественного контроля, возврата государству незаконно приобретенных активов, организации дорожного движения, регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства, об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Каждый закон всесторонне обсуждался с представителями гражданского общества. Как вы знаете, Президентом была озвучена формула «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». В рамках нее усилились полномочия Мажилиса. Во исполнение этой концепции в этой сессии мы впервые заслушали отчет Высшей Аудиторской палаты. Еще один показатель активности депутатов – депутатские запросы. В этой сессии на каждом пленарном заседании было озвучено в среднем до 30 депутатских запросов. В каждом из них поднимались острые вопросы, направленные на улучшение жизни граждан. Решение каждой озвученной проблемы будет на нашем особом контроле», - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса также отметил, что работа депутатов всегда открыта для избирателей.

По его словам, этому способствует и инициатива Главы государства о показе в прямом эфире пленарных заседаний на государственных телеканалах страны, которые хорошо восприняла аудитория.

«Заседания, обсуждения на всех уровнях проходят максимально открыто с участием представителей СМИ и экспертов. В этой сессии также активно началась работа Общественной палаты при Мажилисе. Общественную экспертизу на заседаниях палаты проходят особо волнующие население законопроекты. Депутаты также активно работали в рамках международных парламентских организаций и в направлении укрепления двустороннего межпарламентского сотрудничества.

Недавно мы успешно провели заседание Диалога женщин стран Центральной Азии, который перешел под председательство Казахстана», - сказал Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса также обратился к депутатам.

«Сессия подходит к завершению. Впереди – поездки в регионы, встречи с населением. Мы должны дойти до каждого региона, в том числе в отдаленные села и населенные пункты. Главная наша цель – оставаться с народом, действенно решать проблемы, укреплять связи с регионами. Я считаю, что работа, проделанная летом, положительно скажется на работе следующей сессии», - добавил Ерлан Кошанов.