Депутаты Мажилиса выслушали проблемы работников столичного рынка «Шарын»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса выехали в регионы для встреч с населением. В центре внимания мажилисменов - вопросы, волнующие граждан. С какими проблемами сталкиваются сегодня продовольственные рынки, обсудили депутаты, посетив один из рынков столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

На столичный рынок «Шарын» выехали депутаты Мажилиса Джамиля Нурманбетова, Елдос Абаканов, Лариса Павловец и Бауржан Сартбаев, которые побеседовали как с покупателями, так и работниками рынка.

Речь шла о важности проведения мониторинга цен на продовольственные товары местными исполнительными органами. Обсуждены проблемные вопросы, связанные с миграционным учетом и пропиской работников рынка. Предприниматели также спросили о возможностях получения ипотечного займа.

Руководство рынка в свою обозначило проблемные вопросы, связанные с жизнеобеспечением рынка. Прежде всего, это проведение коммуникаций, повышение тарифов на электроэнергию, социальная защита работников и другие.

Выслушав замечания и предложения, мажилисмены подчеркнули важность подобных встреч для оперативного решения возникающих вопросов. Депутаты предложили, в частности, рассмотреть возможность обучения людей основам предпринимательства с их последующим трудоустройством.

«В беседе с арендаторами и работниками рынка был определен целый ряд назревших социальных проблем. Это и определение детей в бесплатные секции и кружки, и удорожание товаров народного потребления и бензина, и необходимость открытия на рынке социального угла с предоставлением мест для сельхозпроизводителей», - уточнила депутат Лариса Павловец, отметив, что высказанные вопросы и предложения людей будут взяты на депутатский контроль.

Сегодня на торговых площадках продовольственного рынка «Шарын» трудятся около 1 500 человек, которые в основном занимаются временными или сезонными работами.

Встречи депутатов с населением сегодня прошли во всех регионах страны. Мажилисмены посещают производственные и социальные объекты, где обсуждают вопросы с трудовыми коллективами, с представителями общественности, а также проводят приемы граждан.

Ранее сообщалось, что мажилисмены ознакомились с работами по рекультивации озера «Кошкар- Ата» в Мангистауской области.

Также депутаты Мажилиса, члены фракции «Ак жол» Берик Дюсембинов и Ерлик Омиргали в ходе выезда в Кызылординскую область посетили следственный изолятор, где встретились с задержанными по подозрению в причастности к январским событиям, их представителями и родственниками.



