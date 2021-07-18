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    10:00, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Депутаты Мажилиса выразили соболезнования в связи с кончиной Асхата Нускабая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил соболезнования родным и близким заместителя Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - полномочного представителя Парламента Республики Казахстан Асхата Нускабая в связи с его безвременной кончиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    - От себя лично и от имени депутатов Мажилиса выражаем искренние соболезнования по случаю безвременной кончины заместителя Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - полномочного представителя Парламента Республики Казахстан Асхата Жарылкасынулы Нускабая.

    Имея богатый опыт дипломатической службы, Асхат Жарылкасынулы внёс большой вклад в укрепление межгосударственных отношений Казахстана и Кыргызстана, Казахстана и России. На посту заместителя Генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочного представителя Парламента Республики Казахстан способствовал развитию эффективного сотрудничества между парламентариями стран СНГ.

    Память об Асхате Нускабае - искреннем, отзывчивом человеке, истинном патриоте Казахстана - навсегда сохранится в наших сердцах и сердцах всех, кто знал его и работал с ним, - отметил Нурлан Нигматулин.

    Асхат Жарылкасынулы Нускабай работал в системе МИД Казахстана с 1997 года. Был назначен заместителем Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - полномочным представителем Парламента Республики Казахстан в октябре 2017 года.

    Фото: speaker.tatarstan.ru

    Теги:
    Парламент Общество Мажилис
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