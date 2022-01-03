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Депутаты Мажилиса встретились с жителями Актау
3 Января 2022 21:40
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан встретились с жителями города Актау, передает МИА «Казинформ».
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Депутаты Мажилиса Самат Мусабаев и Едил Жанбыршин встретились с жителями Актау для обсуждения ситуации с повышением цены на сжиженный нефтяной газ.
Как сообщалось ранее, распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана также Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Ее возглавил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.
В целях исполнения поручения Главы государства Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.
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