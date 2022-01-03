Депутаты Мажилиса встретились с жителями Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан встретились с жителями города Актау, передает МИА «Казинформ».

Депутаты Мажилиса Самат Мусабаев и Едил Жанбыршин встретились с жителями Актау для обсуждения ситуации с повышением цены на сжиженный нефтяной газ.

Как сообщалось ранее, распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана также Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Ее возглавил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.

В целях исполнения поручения Главы государства Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.



