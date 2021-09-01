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Депутаты Мажилиса возмущены поверхностными ответами госорганов на их запросы

1 Сентября 2021 17:42
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Депутаты Мажилиса возмущены поверхностными ответами госорганов на их запросы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса от фракции «Народная партия Казахстана» возмущены поверхностными ответами госорганов на направляемые ими запросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Депутаты Парламента регулярно встречаются с избирателями. Наиболее острые вопросы, волнующие наших граждан, находят свое отражение в депутатских запросах, а ответы на них, в итоге, становятся достоянием общественности. Поэтому от качества этих ответов зависит отношение к власти, и ее способности решать проблемные вопросы», - отметил мажилисмен Александр Милютин, озвучивая запрос в адрес Премьер-Министра РК Аскара Мамина на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что анализ ответов на депутатские запросы, оглашенные в течение первой сессии 7-го созыва Парламента страны, зачастую свидетельствует о поверхностном отношении составителей ответа к запросу либо, что еще хуже, об их некомпетентности.

«Например, 24 февраля 2021 года депутаты нашей фракции огласили запрос, направленный на Ваше имя, с предложением в условиях моратория на проверки субъектов малого бизнеса «предоставить общественности возможность самим контролировать исполнение нормы закона о 15% предельной надбавке». Для этого вывешивать информацию о ценах производителей или закупочных ценах, утвержденных акимами предельных розничных ценах на социально значимые продовольственные товары во всех торговых точках и рынках. Вместо того чтобы прислушаться к предложению депутатов или выразить свое отношение к нему Правительство присылает ответ, содержание которого я сейчас для экономии времени зачитывать не буду, но в двух словах оно передается известными поговорками: «В Киеве дядька, а в огороде бузина» или «Им про Фому, а они – про Ерему», - подчеркнул Александр Милютин.

При этом, как отметил мажилисмен, розничные цены на социально значимые товары как росли, так и продолжают расти до сих пор. И это происходит несмотря на все пилотные проекты Правительства «от поля до прилавка», а 1 июля уже наступило и местные исполнительные органы имеют полное законное право контролировать торговую надбавку, на отсутствие которого Правительство ссылалось при ответе на депутатский запрос.

«То есть вопрос как был проблемным, так и остался! Еще более безответственным является ответ Министерства индустрии и инфраструктурного развития на наш депутатский запрос, оглашенный 21 апреля этого года. Это не просто отписка, а повторное направление в наш адрес одного и того же ответа на более ранний запрос! А ведь речь шла совсем о другом, о поддержке предложений группы строительных компаний по внесению изменений в СНИПы с тем, чтобы можно было проектировать и строить газораспределительные системы населенных пунктов северного и центрального Казахстана с учетом морозных климатических условий этих регионов, чтобы не допустить перебоев в их работе и к замерзанию людей! Хотели бы также обратить ваше внимание на то, что в некоторых случаях ответы на депутатские запросы поступают позже установленных законом сроков», - добавил Александр Милютин.

В связи с этим депутаты обращаются к Главе Правительства Казахстана Аскару Мамину.

«В связи с изложенным, уважаемый Аскар Узакпаевич, просим вас сделать детальный и глубокий анализ ответов Правительства на депутатские запросы, так как эти ответы зачастую носят печать безответственности, некомпетентности, равнодушия исполнителей к социально-экономическим проблемам населения. А это порождает недоверие народа к государственным органам и может привести к социальной нестабильности», - отмечено в запросе.
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#Правительство РК   #Мажилис   #Политические партии  
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Автор:

Серик Сабеков

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