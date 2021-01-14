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Депутаты Мажилиса VII созыва получили депутатские удостоверения и значки в ЦИК РК
14 Января 2021 12:57
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.
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Новым мажилисменам вручили удостоверения и нагрудные знаки депутатов.
По итогам выборов в составе Мажилиса Парламента VII созыва 76 депутатов, избранных по партийному списку «Nur Otan», 12 – «Ак жол», 10 – Народной партии Казахстана, 9 – от Ассамблеи народа Казахстана.
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