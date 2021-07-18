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    09:42, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Депутаты Мажилиса в регионах проводят приёмы граждан по личным вопросам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие вопросы волнуют сегодня жителей регионов и как решаются те, которые поднимали казахстанцы ранее, контролируют депутаты Мажилиса в ходе работы в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Мажилисмены проводят приёмы граждан, консультируют, а также берут на депутатский контроль те вопросы, которые требуют дополнительной проработки.

    В Байзакском районе Жамбылской области к депутату Мажилиса Гульдаре Нурумовой сельчане обратились с вопросами, которые, в частности, касались отсутствия пастбищных земель для выпаса скота, расчётов пособий по уходу за ребёнком, получения земельного участка для ИЖС, госпрограмм кредитования. Часть вопросов была решена на месте, по остальным – даны пояснения.

    А для жителей Железинского района Павлодарской области основные проблемы, которые требуют скорейшего решения, это изношенность теплосетей и котельного оборудования, отсутствие качественной питьевой воды в сёлах с населением менее 500 человек, отсутствие качественной мобильной и интернет связи в сёлах Актау, Озерное, Жанабирлик, Крупское, Раздельное, Береговое, Урлютюб, Захаровка, Аккайын, Дюсеке, Петропавловка. Депутаты Мажилиса Айгуль Нуркина, Вера Ким и Анатолий Бойчин, которые сейчас работают в регионе, взяли решение этих вопросов на свой депутатский контроль.

    В районе Теренкол Павлодарской области главной проблемой остаётся модернизация и реконструкция водоочистных сооружений и водопроводных сетей в сёлах Ивановка и Песчаное. Вопрос по реконструкции водопроводных сетей в селе Ивановка уже поднимался сельчанами ранее. Обращение жителей было изучено и включено в Предвыборную программу партии «Nur Otan». На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, проводится экспертиз, срок завершения которой - 30 июля 2021 года. Полученные замечания по организации строительства, сметной документации, слаботочным сетям, автоматизации, наружным сетям и электроснабжению отрабатываются. Срок же реализации проекта намечен на 2022 год.

    А в Атырауской области на приёме у мажилисмена Дюсенбая Турганова жители подняли вопросы, касающиеся, прежде всего, рекультивации полей испарения, являющихся источником неприятного запаха. Парламентарий посетил Атырауский нефтеперерабатывающий завод, где ознакомился с ходом реализации проекта TAZALYQ, в который входит и восстановление полей испарения. Руководство завода обещает решить вопрос в запланированные сроки. Кроме того, атыраусцы подняли вопросы повышения цен на продукты питания, оказания социальной помощи, повышения размера пенсий.

    В г.Алматы депутат Мажилиса Канат Нуров провёл приёмы граждан в нескольких районах города. Круг заданных вопросов широк: приватизация социального жилья, проблема с перекупщиками железнодорожных пассажирских билетов, соцобеспечение людей с ограниченными возможностями, строительство реабилитационных центров и др.




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    Парламент Общество Мажилис
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