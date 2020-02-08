Депутаты Мажилиса Смагул и Хахазов вылетели на место событий в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Бакытбек Смагул высказался по поводу конфликта в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат отметил, что после того, как услышал об этом происшествии, они со своим коллегой Шакиром Хахазовым направились на место события.

«Я призываю наш народ к спокойствию и руководствоваться, прежде всего, рассудком. Что только не пережил наш народ. Поэтому для нашего будущего необходимы мир и покой в нашей стране. Наш мудрый народ всегда утверждал: «Злость – плохой советчик и враг, рассудок – наш друг». Мы народ, который всегда решал все, руководствуясь рассудком, а не в порыве гнева», - подчеркнул Бакытбек Смагул.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. По информации МВД, восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе конфликта. Глава Министерства информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в СЦК призвал не допускать распространения фейковой информации по событиям в Кордайском районе и не допускать призывов к насилию.