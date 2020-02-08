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Депутаты Мажилиса Смагул и Хахазов вылетели на место событий в Жамбылской области

8 Февраля 2020 16:50
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Депутаты Мажилиса Смагул и Хахазов вылетели на место событий в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Бакытбек Смагул высказался по поводу конфликта в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Депутат отметил, что после того, как услышал об этом происшествии, они со своим коллегой Шакиром Хахазовым направились на место события.

«Я призываю наш народ к спокойствию и руководствоваться, прежде всего, рассудком. Что только не пережил наш народ. Поэтому для нашего будущего необходимы мир и покой в нашей стране. Наш мудрый народ всегда утверждал: «Злость – плохой советчик и враг, рассудок – наш друг». Мы народ, который всегда решал все, руководствуясь рассудком, а не в порыве гнева», - подчеркнул Бакытбек Смагул.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. По информации МВД, восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе конфликта. Глава Министерства информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в СЦК призвал не допускать распространения фейковой информации по событиям в Кордайском районе и не допускать призывов к насилию.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Мажилис,
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Серик Сабеков

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