Депутаты Мажилиса рассказали о своей работе карагандинским школьникам

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Нурлан Дулатбеков в рамках выезда парламентариев в регионы в городе Каркаралинске встретился с учениками и педагогами школы №2 имени А. Ермекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Инициатором встречи выступила учитель русского языка этой школы, направившая письменное обращение на имя председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина с просьбой о том, чтобы депутаты рассказали учащимся о своей работе.





«Чаще всего детей интересуют вопросы, как стать депутатом, что входит в его обязанности, что нужно сделать, чтобы улучшить жизнь людей», - отмечается в письме.

Нурлан Дулатбеков, которому было поручено провести встречу, рассказал ученикам о том, для чего нужны законы, как они принимаются, как работает Парламент.

Депутат побывал и на уроке патриотизма. В разговоре со школьниками, Н. Дулатбеков подчеркнул, насколько важно быть патриотом для развития Казахстана.

Парламентарий также провел встречу с педагогическим коллективом школы, на которой присутствовали и жители Каркаралинска, и представители общественности. Речь шла о законах, принятых Парламентом для реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Отдельное внимание уделено Закону «О статусе педагога». Кроме того, поднимались вопросы получения АСП, внедрения ОСМС, ужесточения наказания за преступление против личности и др.

В завершение встречи, ознакомившись с учебной и воспитательной работой, которая ведется в данном учебном заведении, а также с библиотечным фондом школы, Н. Дулатбеков передал от депутатов Мажилиса 100 книг для учащихся.