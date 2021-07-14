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Депутаты Мажилиса: проблемы трёхсменных школ должны быть решены до 2025 года

14 Июля 2021, 17:40
Депутаты Мажилиса: проблемы трёхсменных школ должны быть решены до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса, члены фракции партии» Nur Otan Мухтар Ерман, Гани Ташкараев и Берик Бекжанов ознакомились с ходом строительства школы на 500 мест в микрорайоне «Курсай» г. Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК

Строительство школы позволит решить проблему трёхсменных школ в Абайском районе г. Шымкента. На сегодняшний день количество учащихся в микрорайоне «Курсай» более 3 тыс. человек.

Возведение объекта началось в ноябре прошлого года. К настоящему времени выполнено 60% строительных работ. Планируется, что школа будет сдана до конца этого года. Общая стоимость проекта составляет 835 млн. тенге.

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Ознакомившись с ходом строительства школы, депутаты Мажилиса встретились с жителями микрорайона. На встрече отмечено, что согласно комплексному плану до 2025 года в Шымкенте будет построено 72 школы. При этом до конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию 20 школ, из которых 4 государственных и 16 частных, на более чем 10 тыс. мест. Это позволит решить проблемы аварийных и трёхсменных школ.

Шымкентцы подняли ряд волнующих их вопросов, один из которых - качество дороги в школу. Мажилисмен Берик Бекжанов взял решение этой проблемы на свой депутатский контроль.

На встрече присутствовали и предприниматели, которые высказали свои предложения. Так, один из инвесторов, который ведёт строительство частной школы, предложил, с учётом больших затрат на строительство, рассмотреть вопрос предоставления льгот при уплате налогов.


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