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    12:16, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Депутаты Мажилиса приняли участие в озеленении столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса высадили саженцы сосны, лиственницы, дуба, ирги и вяза в одном из развивающихся районов города Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Масштабному озеленению страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придал общегосударственное значение, обозначив в качестве одной из задач в своём Послании «Казахстан в новой реальности: время действий».

    Депутаты Мажилиса традиционно принимают участие в весенних и осенних экологических акциях, уделяя особое внимание вопросам экологии, охраны окружающей среды и в своей законотворческой работе.

    Парламентарии уверены, что высадка зеленых насаждений – это благое дело, которое способствует как созданию комфортных условий жизни для горожан, так и повышению экологической культуры, формированию экологических ценностей в целом, ответственному отношению к окружающей среде.

    Наряду с депутатами Мажилиса, в экологической акции приняли участие и сотрудники аппарата.


    Теги:
    Парламент Астана Экология Мажилис
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