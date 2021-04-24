Депутаты Мажилиса приняли участие в озеленении столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса высадили саженцы сосны, лиственницы, дуба, ирги и вяза в одном из развивающихся районов города Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Масштабному озеленению страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придал общегосударственное значение, обозначив в качестве одной из задач в своём Послании «Казахстан в новой реальности: время действий».

Депутаты Мажилиса традиционно принимают участие в весенних и осенних экологических акциях, уделяя особое внимание вопросам экологии, охраны окружающей среды и в своей законотворческой работе.

Парламентарии уверены, что высадка зеленых насаждений – это благое дело, которое способствует как созданию комфортных условий жизни для горожан, так и повышению экологической культуры, формированию экологических ценностей в целом, ответственному отношению к окружающей среде.

Наряду с депутатами Мажилиса, в экологической акции приняли участие и сотрудники аппарата.