Депутаты Мажилиса приняли участие в 144-й Ассамблее Межпарламентского союза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса во главе с председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности палаты – председателем геополитической группы Межпарламентского союза «Евразия» А. Куспан приняли участие в работе 144-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Ассамблея нацелена на мобилизацию парламентов на принятие мер по борьбе с климатическим кризисом. Делегаты обозначили проблемы, препятствующие эффективному противодействию изменению климата и реализации климатических соглашений. Были подняты вопросы использования периода восстановления после COVID-19 для ускорения перехода к «зеленой» экономике. Участники обсудили возможности законодательного обеспечения инициатив по сокращению выбросов.

В ходе дебатов депутаты Мажилиса Елдос Абаканов и Айжан Скакова подтвердили приверженность Казахстана борьбе с изменением климата и представили реализуемые на национальном уровне меры по глубокой декарбонизации экономики и существующие законодательные инструменты. Также были озвучены предпринимаемые усилия по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году.

В качестве чрезвычайного вопроса, включенного в повестку дня ассамблеи, рассмотрена ситуация в Украине. В частности, предложены два проекта резолюций - индонезийский и новозеландский, которые призывают к мирному урегулированию разногласий и поиску дипломатических путей преодоления конфликта. С целью повышения роли парламентов в выработке мирных решений казахстанской делегацией поддержана инициатива индонезийских парламентариев о создании МПС целевой группы по Украине.

В рамках ассамблеи прошёл Форум женщин-парламентариев. Основными в его повестке дня стали вопросы роли женщин в продвижении мирных процессов, устойчивого развития, в том числе в условиях пандемии. Делегаты обменялись опытом укрепления здоровья матерей, новорожденных и детей во время COVID-19 и постпандемического восстановления. Особое внимание было уделено вопросам борьбы с нищетой и неравенством в контексте здоровья матерей, новорожденных и детей, а также доступа к качественным медицинским услугам.

Казахстанская делегация приняла также участие в Форуме молодых парламентариев. В соответствии с целью молодежного форума, делегации обменялись информацией об участии молодежи в национальных парламентах. Следует отметить, что только в четырех странах-участницах МПС действуют молодежные квоты, законодательно закрепляющие места для молодежи как в законодательных органах, так и в политических партиях. Казахстан входит в число восемнадцати стран МПС, где практикуются партийные квоты.

Особое внимание уделено двусторонним и многосторонним встречам на полях ассамблеи. Под председательством Айгуль Куспан прошло заседание геополитической группы МПС «Евразия», участниками которой являются десять стран СНГ.

Также председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Казахстана – председателем геополитической группы Межпарламентского союза «Евразия» встретилась с председателем палаты представителей Национальной ассамблеи Бахрейна, председателем Арабской геополитической группы МПС Фаузией бин Абдулла Юсуф Зайнал.

А. Куспан подчеркнула, что за 30 лет дипломатических отношений между двумя странами налажен активный политический диалог. В 2014 году Король Бахрейна Хамад бен Иса аль Халифа посетил Казахстан с государственным визитом.

В ходе разговора А. Куспан передала слова благодарности министру иностранных дел Бахрейна за содействие в организации первой рабочей встречи диалоговой площадки «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива», которая прошла 12 октября 2021 г. в г. Нур-Султане. Также она выразила слова благодарности Бахрейну за финансирование строительства в казахстанской столице средней школы № 91, открывшей свои двери в 2021 г.

Депутат Мажилиса призвала Бахрейн стать членом Исламской организации по продовольственной безопасности, рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения с Казахстаном.

Это не первая встреча казахстанских и бахрейнских парламентариев. В 2019 г. Фаузия Зайнал побывала на казахской земле для участия в Совещании спикеров парламентов стран Евразии.

В рамках ассамблеи состоялась также встреча Айгуль Куспан с членом Совета народных представителей (нижняя палата законодательного органа) Индонезии, председателем Комитета межпарламентского сотрудничества, членом Комиссии по вопросам обороны, иностранных дел и информации Фадли Зоном. Индонезия является одним из ключевых партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии. Обе страны связывают традиционно дружеские и доверительные отношения. В следующем году исполнится 30 лет установлению дипломатических отношений между Казахстаном и Индонезией.

А. Куспан отметила, что за эти годы между двумя странами налажен интенсивный политический диалог, заложен прочный фундамент для дальнейшего развития всестороннего сотрудничества. Подчеркнута значимость выстраивания системного диалога по линии профильных комитетов и казахстанско-индонезийской межпарламентской группы дружбы.

В рамках 144-ой Ассамблеи МПС прошли и другие двусторонние встречи, а именно: с председателем МПС Дуарте Пашеку, генеральным секретарем МПС Мартином Чунгонгом, постоянным наблюдателем МПС при ООН, главой офиса МПС в г. Вене Бриджит Бреннер, директором МПС по работе с парламентами и внешним связям Андой Филип, руководителем турецкой делегации – членом Великого национального собрания Турции Равзой Кавакчы Каном, генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Мехметом Сурейей Эром.

Межпарламентский союз учрежден в 1889 г. и является организацией, содействующей межпарламентской дипломатии по самому широкому спектру актуальных вопросов, среди которых содействие миру, демократии и устойчивому развитию во всем мире. В этом году 144-я ассамблея прошла в Индонезии.