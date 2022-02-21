Депутаты Мажилиса посетили столичный мусороперерабатывающий комплекс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК Елдос Абаканов и Бауржан Сартбаев посетили столичный мусороперерабатывающий комплекс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Депутаты ознакомились с работой предприятия и побеседовали с трудовым коллективом.

На сегодняшний день организация поднимает вопрос модернизации техники и увеличения объема перерабатываемого мусора.

«Комплекс начал работу в 2008 году, а с 2011 года вышел на устойчивый уровень. С запуска предприятия прошло более 10 лет. Руководство отмечает, что те мощности, которые были изначально запланированы, уже исчерпаны. Если мощность завода 250 тыс. тонн в год, то сейчас комплекс принимает 310 тыс. тонн. Поэтому комплекс на данный момент не в состоянии полностью обслуживать город, при том, что население Нур-Султана ежегодно растет на 7%», - рассказал депутат Мажилиса Парламента РК Елдос Абаканов.

С модернизацией линии переработки производительность достигнет 450-570 тысяч тонн в год. Также увеличится уровень эффективности сортировки с 80 до 95%.

Большое внимание мажилисмены уделили работникам комплекса. Рабочие отметили, что все условия на месте работы созданы, а также имеется развозка.

Работники отметили единственный недостаток – отсутствие остановок вблизи мусороперерабатывающего комплекса. Акимат столицы данный вопрос взял на рассмотрение.