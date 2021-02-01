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Депутаты Мажилиса от фракции «Nur Otan» проведут прием граждан в онлайн-формате

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Февраля 2021, 11:27
Депутаты Мажилиса от фракции «Nur Otan» проведут прием граждан в онлайн-формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса от фракции «Nur Otan» примут граждан в Республиканской общественной приемной партии. С учетом ограничительных мер из-за пандемии они пройдут в онлайн-формате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, 2 февраля прием граждан проведет депутат Кайнар Абасов, 4 февраля - Сырым Адамбаев, 9 февраля - Тилектес Адамбеков, 11 февраля - Мади Ахметов, 16 февраля - Самат Акишев, 18 февраля - Алия Абсеметова, 23 февраля - Данияр Алимбаев, 25 февраля - Галым Амреев.

Также в феврале прием граждан в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» проведут ряд членов Правительства.

3 февраля - министр финансов Ерулан Жамаубаев, 5 февраля - министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, 17 февраля - министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, 18 февраля – заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, 19 февраля - министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, 24 февраля - министр национальной экономики Асет Иргалиев, 25 февраля - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов и 26 февраля - министр энергетики Нурлан Ногаев.

Для записи на прием необходимо обращаться:

1. Call-центр 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатно);

2. Whatsapp 8700 800 4441

3. komek@nurotan.kz

Стоит отметить, что за последний год в общественные приемные партии «Nur Otan» по всей стране поступило более 393 тысяч обращений, что в 2 раза больше по сравнению с 2019 годом. При этом за последние 5 лет в партию обратилось 1,2 млн человек, в том числе более 423 тысяч – в онлайн-формате. Из них 92% решены положительно, оказана бесплатная консультативная, правовая и иная помощь.

Как показывает анализ, в основном население волновали вопросы социального обеспечения – 30%, жилищно-коммунального хозяйства – 16%, обеспечения жильем – 15%, трудовых споров – 14%, строительства – 9%, образования – 9% медицинского обслуживания – 7%.


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