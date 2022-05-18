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    Депутаты Мажилиса обсудили в регионах роль референдума в построении Нового Казахстана

    18 Мая 2022, 21:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента в ходе рабочих поездок в Кызылординскую, Северо-Казахстанскую и Карагандинскую области обсудили с казахстанцами роль референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Депутаты Мажилиса Аманжол Альтай, Гульнар Бижанова, Юрий Жулин, Арман Кожахметов, Тлектес Адамбеков встретились с преподавательским составом Карагандинского государственного университета им. Е.Букетова.

    В ходе встречи были обсуждены значение и цель республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

    «Реформа позволит расширить возможности населения участвовать в управлении страной и в целом усилить защиту конституционных прав граждан», - отметил Юрий Жулин.

    Преподаватели университета также высказали свои предложения о возможности снижения пенсионного возраста и ряд других вопросов.

    Мажилисмены Ерлик Тайжанов и Дмитрий Колода встретились в Петропавловске с коллективом «Масло-Дел», рассказали работникам предприятия об изменениях и поправках в Конституцию и призвали работников компании принять активное участие референдуме и проголосовать за конституционные изменения.

    По словам депутата Ерлика Тайжанова, каждый казахстанец должен почувствовать свою причастность в грядущих политических изменениях.

    Коллектив завода выразил готовность проголосовать за конституционные поправки.

    В Кызылординской области с молодежью встретился депутат Мажилиса Галым Амреев.

    «Перемены нужны нам самим. В этом суть и значение референдума по внесению изменений в нашу Конституцию. Главный документ независимого Казахстана – Конституция. А молодые люди должны понимать, что каждое написанное в нем слово, каждый знак препинания играют важную роль. Сейчас очень важно не проявлять равнодушия и не оставаться в стороне», - сказал Галым Амреев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Карагандинская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Мажилис Конституция Общество Реализация Послания Политика Послание Президента РК-2022 Референдум
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