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Депутаты Мажилиса обсудили проблемные вопросы педагогов колледжей

24 Августа 2021 11:38
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Депутаты Мажилиса обсудили проблемные вопросы педагогов колледжей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Ирина Унжакова, Амерхан Рахимжанов и Жанат Омарбекова в эти дни в Семее посетили педагогический колледж имени М.О. Ауэзова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Старейшее учебное заведение республики, имеющее более вековую историю, и сегодня готовит востребованных специалистов в сфере образования.

В беседе с коллективом мажилисмены ознакомились с организацией учебного процесса, выслушали проблемные вопросы, связанные с работой в колледже.

В частности, речь шла о ситуации с доплатами педагогам за магистерскую степень, предусмотренными Законом «О статусе педагога». В настоящее время такие доплаты получают только педагоги в школах, а в колледжах – нет.

- Из колледжей перспективные молодые педагоги уходят, а это недопустимо. В таких учреждениях образования необходимы высококвалифицированные специалисты. По информации МОН РК, республиканская бюджетная комиссия не поддерживает такие расходы на колледжи. Будем разбираться! – отметила депутат Мажилиса Ирина Унжакова.

На встрече были подняты и вопросы материально-технического оснащения колледжа, в т.ч. подключения здания к центральной системе отопления. Руководство колледжа заверило депутатов в том, что этот вопрос будет решен в 2022-ом году после завершения реконструкции котельной. Кроме того, в планах - строительство нового актового зала.

В ходе своей поездки в г. Семей мажилисмены встретились с коллективом Научно-исследовательского института радиационной медицины и экологии, а также ознакомились с работой силикатного завода, автоматизированного комплекса по переработке мультикультур (подсолнечник, рапс, соя).


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#Восточно-Казахстанская область   #Образование   #Мажилис   #Общество  
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