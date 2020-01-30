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Депутаты маслихатов и юристы заключили меморандум о сотрудничестве

30 Января 2020 16:40
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Депутаты маслихатов и юристы заключили меморандум о сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» и «Казахстанский союз юристов» подписали меморандум о сотрудничестве в Сенате Парламента РК. Основным направлением сотрудничества станет разъяснение законов населению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На наш взгляд, важным является профессиональное разъяснение этих вопросов. Порой бывает, что принятые законы охватывают практически все сферы жизнедеятельности, особенно в таких чувствительных вопросах как образование, здравоохранение, социальные вопросы. Особенно в отдаленных районах страны, как подчеркивают наши депутаты, не все граждане знают о положениях этих законов», - сказал заседании в Сенате депутат Аскар Шакиров.

По его словам, и в правоприменительной практике также есть вопросы, которые надо решать.

«Это касается пропаганды правовых знаний не только среди населения, но и среди сотрудников государственных органов, которые непосредственно вовлечены в правоприменительную практику. Порой бывает, действия отдельных нерадивых чиновников сводят на нет принятые законы, которые направлены на улучшение всех этих вопросов. Поэтому было высказано предложение, чтобы «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» и «Казахстанский союз юристов» консолидировали свои усилия в этом направлении», - добавил сенатор.

Участники заседания отметили, что принятые за последнее время законы, а также рассматриваемые в настоящее время в Парламенте законопроекты, затрагивают практически все аспекты жизнедеятельности, в том числе социального и жилищного обеспечения населения, здравоохранения, образования и общественного порядка.


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Ключевые слова: Общество,
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Азамат Сыздыкбаев

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