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вчера 21:59
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вчера 17:50
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вчера 17:41
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Депутаты маслихатов должны активно участвовать в разработке госпрограмм – Дарига Назарбаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты маслихатов должны принимать самое активное участие в разработке государственных программ, в формировании перечня опорных и спутниковых сельских населенных пунктов. Об этом заявила спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева, выступая на республиканской конференции, посвященной 25-летию образования маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Безусловно, депутаты маслихатов и органы местного самоуправления лучше всех знают проблемы своих территорий. Следовательно, они должны принимать самое активное участие в разработке государственных программ, в формировании перечня опорных и спутниковых сельских населенных пунктов», - сказала Дарига Назарбаева.
Спикер Сената призвала депутатов маслихатов и органы местного самоуправления принять активное участие в разработке программы развития регионов.
«В настоящее время Правительством обсуждается Государственная программа развития регионов до 2025 года. Необходимо уже сейчас включаться в работу над ней», - подчеркнула Дарига Назарбаева.
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