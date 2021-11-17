Депутаты: Где 78 футболистов, которых торжественно провожали на учебу в Бразилию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутатв факции «Ак жол» в Мажилисе предлагают все профессиональные футбольные клубы передать в частные руки, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Где те 78 ребят, которых 10-15 лет назад торжественно провожали в Бразилию? В нашем футболе не видно никого из них.Хватит разбазаривать миллиарды на дело, которое не приносит результат. Не такой футбол нам нужен», - сказал мажилисмен Казыбек Иса, озвучивая депутатский запрос в адрес вице-премьера Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты

Депутат добавил, что фракция «Ак жол» предлагает:

Профессиональный спорт, и в том числе футбол - это бизнес. Профессиональный спорт не должен сидеть на шее государства. Поэтому необходимо передать в частные руки все профессиональные футбольные клубы и прекратить их финансирование от государства.

Как уже неоднократно предлагала Демпартия «Ак жол», государственные средства должны направляться на детско-юношеские школы, развитие футбольных школ, подготовку детских тренеров. Надо создавать условия для талантливых детей в селах.

В селах, районных центрах, пригородах также нужно строить небольшие бесплатные спортивные залы.

Тренерам в секциях нужно платить достойную заработную плату наравне с педагогами.

Нужно развивать футбольную индустрию в детско-юношеском спорте, налаживать работу по подготовке тренерских кадров.

Народные избранники также попросили предоставить отчёт об использовании государственных средств, выделенных на сферу футбола за последние годы.

«Это деньги, уплаченные с налогов населения. Страна должна знать, сколько средств из бюджета ежегодно выделялось профессиональным футбольным клубам страны и как они использовались? Сколько средств ежегодно выделялось от УЕФА с 2002 года? Сколько средств ежегодно выделялось на футбол из Фонда поддержки индустрии туризма и спорта и Национального олимпийского комитета, и как они расходовались?», - отметил Казыбек Иса.



