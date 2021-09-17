Депутаты Европарламента призвали к специальной визовой программе для афганских женщин

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - В ходе очередной пленарной сессии депутаты Европейского парламента приняли специальную резолюцию по ситуации в Афганистане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В поддержку резолюции проголосовало 536 депутатов, 96 - против и 50 - воздержались.
Основным тезисом принятого документа является призыв евродепутатов к странам ЕС обеспечить гуманитарные коридоры для эвакуации граждан Евросоюза и афганцев, находящихся в группе риска.
Депутаты Европарламента подчеркивают, что большинство афганских беженцев будет искать защиты в соседних странах. Поэтому ЕС должен поддержать эти государства и помогать создавать гуманитарные коридоры для предоставления продовольственной помощи, воды, санитарии и лекарств народу Афганистана.
«Однако это не может заменить полноценную европейскую политику предоставления убежища, которая должна быть сосредоточена на переселении наиболее подверженных риску и уязвимых, а также должна включать специальную визовую программу для афганских женщин, ищущих защиты от режима талибов», - говорится в сообщении Европарламента.
Парламент ЕС также призывает государства-члены пересмотреть текущие и недавние заявления о предоставлении убежища, включая отклоненные заявления, подчеркивая, что принудительного возвращения в Афганистан не должно быть ни при каких обстоятельствах.
Депутаты Европарламента признают, что оперативное взаимодействие с правительством «Талибана» необходимо для решения логистических и гуманитарных вопросов, чтобы предоставить гуманитарную помощь нуждающимся гражданским лицам и обеспечить безопасный проезд для иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну.
«Эти контакты должны строго ограничиваться этими целями. Они подчеркивают, что не созданы условия для политического признания де-факто правителей «Талибана», которые в настоящее время разрушают достижения последних двадцати лет», - указано в резолюции.
По словам депутатов Европарламента, вывод американских и международных сил из Афганистана стал «коллективным провалом западной политики и стратегии в области внешней политики, безопасности», из которого необходимо извлечь серьезные уроки на будущее.