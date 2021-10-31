Депутаты Европарламента призвали к обеспечению прав женщин и девочек в Афганистане

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. В контексте Недели гендерного равенства Европейского парламента комитет по правам женщин и гендерному равенству совместно с делегацией по связям с Афганистаном сделали специальное заявление, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В пятницу в Европарламенте прошли публичные слушания на тему «Афганские женщины как миротворцы и общественные лидеры». Пять афганских женщин - художниц, активисток за права женщин, основателей школ и предпринимателей - рассказали о своих проектах, нынешнем положении женщин при власти талибов и своих ожиданиях от Европейского Союза.

Оба председателя: Эвелин Регнер (комитет по правам женщин и гендерному равенству) и Петрас Ауштравячюс (делегация по связям с Афганистаном) выступили со следующим заявлением:

«Выражаем нашу глубочайшую озабоченность положением в области прав человека женщин и девочек в Афганистане. Это относится, в частности, к сектору образования и профессиональной деятельности. Убеждены в том, что афганские женщины и девочки должны быть поставлены в центр контактов ЕС с властями движения «Талибан» (запрещено в Казахстане - ред.) и среди приоритетов деятельности парламента.

Мы напоминаем ЕС об условиях любого оперативного взаимодействия с талибами, помимо гуманитарной помощи. В этом контексте предлагаем создать механизм мониторинга за соблюдением прав человека и миссию по установлению фактов, если позволит ситуация.

Настоятельно призываем государства-члены Евросоюза выдавать больше виз для беженцев и оказывать помощь женщинам, находящимся в опасности, при выезде из Афганистана.

Также вновь обращаемся с настоятельным призывом к ЕС и государствам-членам оказать гуманитарную помощь Афганистану и соседним странам. В частности, дети, молодежь и женщины должны иметь доступ к образованию и медицинскому обслуживанию. Закрытие школ для девочек из-за нехватки учителей-женщин является неприемлемым предлогом. Кроме того, мы поддерживаем просьбу афганских женщин к ЕС содействовать их участию в качестве равноправных участников переговоров, где и когда будет решаться их будущее. Формирование будущего Афганистана должно отражать все слои общества, включая афганских женщин. В этом контексте имеет первостепенное значение участие мусульманских страны, в которых девочки и женщины имеют доступ к образованию и профессиональной деятельности, а также играют определенную роль в обществе.

Поэтому, чтобы подать пример и быть более убедительными, делегации ЕС и государств-членов, контактирующие с «Талибаном», должны включать женщин-членов».