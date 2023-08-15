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    18:46, 14 Август 2023 | GMT +6

    Депутаты Европарламента посетят Казахстан

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    Фото: Norbert Oriskó/Pixabay
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В период с 21 по 23 августа Казахстан посетит делегация депутатов Комитета по иностранным делам Европейского парламента во главе с председателем Комитета Дэвидом Маккалистером. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках визита запланированы встречи делегации с Государственным советником Ерланом Кариным, председателем Комитета по международным делам и обороне Мажилиса Айгуль Куспан, уполномоченным по правам человека Артуром Ластаевым, а также руководством ряда государственных органов», - сказал Айбек Смадияров.

    В ходе переговоров состоится обмен мнениями касательно хода реализации соглашения по расширенному партнерству между Казахстаном и Европейским союзом.

    «Указанный документ охватывает 29 сфер взаимодействия, включая упрощения визового режима, защиту Казахстана от негативного воздействия санкций, сотрудничество в области критических сырьевых материалов, изменение климата и зеленой энергии», - добавил Айбек Смадияров.


    Теги:
    Внешняя политика Казахстана МИД РК Политика
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