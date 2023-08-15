Депутаты Европарламента посетят Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В период с 21 по 23 августа Казахстан посетит делегация депутатов Комитета по иностранным делам Европейского парламента во главе с председателем Комитета Дэвидом Маккалистером. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках визита запланированы встречи делегации с Государственным советником Ерланом Кариным, председателем Комитета по международным делам и обороне Мажилиса Айгуль Куспан, уполномоченным по правам человека Артуром Ластаевым, а также руководством ряда государственных органов», - сказал Айбек Смадияров.

В ходе переговоров состоится обмен мнениями касательно хода реализации соглашения по расширенному партнерству между Казахстаном и Европейским союзом.

«Указанный документ охватывает 29 сфер взаимодействия, включая упрощения визового режима, защиту Казахстана от негативного воздействия санкций, сотрудничество в области критических сырьевых материалов, изменение климата и зеленой энергии», - добавил Айбек Смадияров.