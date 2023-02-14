Депутаты Европарламента почтили минутой молчания память жертв землетрясения в Турции и Сирии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейского парламента Роберта Метсола и другие евродепутаты почтили минутой молчания память жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии на открытии очередной сессии законодательного органа ЕС в городе Страсбурге (Франция), сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Европа поддерживает народ Турции и Сирии, - заявила президент ЕП Роберта Метсола, добавив, что Механизм гражданской защиты ЕС был активирован и помощь ЕС направляется в зону бедствия.

«Наши мысли с семьями погибших, оказавшихся в беде, ранеными и со всеми спасателями, которые круглосуточно борются днем и ночью за спасение жизней», - добавила она.

Ожидается, что в период текущей сессии Европарламента в городе Страсбурге, евродепутаты заслушают Еврокомиссара по реагированию на кризисные ситуации Янеза Ленарчича.

Представитель Еврокомиссии на прошлой неделе посетил зону бедствия в турецком городе Газиантеп.

«Число погибших и масштабы разрушений, о которых мы знаем до сих пор, не имеют прецедентов в последнее время», - поделился своим впечатлением Янез Ленарчич.

Также планируется, что Евросоюз проведет в марте текущего года конференцию доноров для восстановления пострадавших от землетрясения районов.

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