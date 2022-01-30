Депутаты должны быть мостиком между народом и властью – Ирина Жукова

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Депутаты на каждом уровне должны быть мостиком между народом и властью. Так считает депутат акмолинского областного маслихата седьмого созыва Ирина Жукова. Своим мнением об итогах работы съезда партии «Nur Otan» предпринимательница из Шортандинского района поделилась с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Прошёл внеочередной съезд партии «Nur Otan», на котором новый председатель К. Токаев озвучил ряд первостепенных задач, которые сегодня стоят перед партийцами. Все эти задачи, как всегда, направлены на улучшение качества жизни населения. Депутаты должны знать чаяния народа, возникающие насущные вопросы и незамедлительно их решать», - сказала И. Жукова.

По словам спикера, партия «Nur Otan» всегда была партией реальных дел. И все задачи, что ставятся перед партийцами, находят свое исполнение.

«По итогам прошедшего года практически все мероприятия по Дорожной карте в Акмолинской области исполнены. Реализация тех, что не завершились в 2021 году, заканчивается в начале этого года. То есть в любом случае все обязательства Дорожной карты и предвыборной программы партии «Nur Otan» выполняются. Также совместно с исполнительной властью находятся пути решения всех возникающих проблем», - отметила депутат.

И. Жукова подчеркнула важность той перезагрузки, что началась сегодня в партии.

«Председатель сразу поставил четкие границы: случайных людей в партии быть не должно. Простые люди должны понимать, что депутат – это слуга народа. Если ты стал депутатом, то ты должен решать вопросы граждан, которые ты можешь или решить сам, или донести до исполнительной власти на местах», - добавила спикер.

Особого внимания заслуживает, по мнению И. Жуковой, и озвученная Главой государство необходимость бескомпромиссного противодействия коррупции. Это важно для понимания подрастающим поколением того, что в нашей стране таких проявлений быть просто не должно.

«Кроме того, нельзя забывать об общественном совете. Это очень важная диалоговая площадка, как подчеркнул К.-Ж. Токаев. На ней действительно должны обсуждаться с населением самые острые и насущные проблемы. Общественные советы должны вырабатывать рекомендации, это повысит доверие народа и к самим советам, и к партии «Nur Otan», - резюмировала И. Жукова.