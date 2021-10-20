Депутаты добились выделения дополнительных средств на модернизацию сёл - Нурлан Нигматулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы эффективного использования бюджетных средств поднял Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе рассмотрения на пленарном заседании Палаты законопроекта «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Речь, прежде всего, шла о планировании бюджетных инвестиций и среднесрочном бюджетном планировании.

По мнению депутатов, имеющиеся недостатки в этой сфере зачастую становятся одной из причин удорожания стоимости бюджетных проектов.

«Подрядчики выигрывают тендеры по заниженной стоимости, затем, пользуясь растянутостью финансирования, инициируют под разными предлогами корректировку ПСД, как правило, в сторону увеличения. В итоге, получаем несвоевременно введённый, дорогой и не всегда качественный объект», - сказал Спикер Мажилиса.

По словам Нурлана Нигматулина, настало время внести изменения в Правила планирования бюджетных инвестиций.

По мнению Спикера Мажилиса, эти Правила должны чётко регламентировать порядок отбора проектов, сроки разработки их ПСД, согласованные в центре и регионах, график последующего финансирования проектов.

«Вот тогда мы получим качественное среднесрочное планирование бюджетных инвестиций, а не как сейчас, когда видение только на первый год строительства», - сказал Нурлан Нигматулин.

Ещё один способ предотвращения строительства необоснованно дорогих объектов – применение типовых проектов.

«Это даст значительную экономию и оптимизацию государственных средств. И это очень важно, особенно при реализации поручения Главы государства о строительстве до конца 2025 года 1000 новых школ. Надо, чтобы у нас не было разнобоя. Где-то просто школа, а где-то – школа с бассейном, где-то – с зимним садом», - отметил Спикер Мажилиса.

В ходе обсуждения проекта трёхлетнего республиканского бюджета также были подняты вопросы финансирования, в т.ч. программы модернизации сёл, обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с тяжёлыми диагнозами, качественной работы «Портала социальных услуг» и др.

«При работе над проектом бюджета депутаты уже изыскали на программу модернизации сёл дополнительно38 млрд. тенге. Готовы были найти ещё резервы на 10 млрд, но Вы не были готовы по ПСД», - сказал Нурлан Нигматулин, обратившись к министру национальной экономики.

При этом Спикер Мажилиса акцентировал внимание на необходимости провести тендеры до июля, потому как затягивание сроков зачастую ведёт к низкому качеству выполненных работ или же к неосвоению финансовых средств.

«Совместно с акиматами необходимо организовать работу так, чтобы указанные издержки, (если их невозможно избежать), были сведены к минимуму», - резюмировал Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса также акцентировал внимание, что все бюджетные деньги должны быть нацелены на конкретный результат, соразмерный объёму выделенных средств.