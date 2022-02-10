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Депутатская группа «Жаңа Қазақстан» не преследует цели создания новой партии – Айдос Сарым

10 Февраля 2022 13:50
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Депутатская группа «Жаңа Қазақстан» не преследует цели создания новой партии – Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нам нужны изменения в регламенте работы Парламента. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Честно говоря, в последнее время все больше критики идет – как в адрес Мажилиса, так и в адрес политических партий. У нас тоже были моменты разочарования. По действующему законодательству Парламент при принятии любого закона направляет этот закон Правительству. В соответствии со статьей 61, если Правительство имеет отрицательное отношение к нему, то закон не принимается, либо предложение депутатов не проходит. На наш взгляд, необходимы изменения в Конституционный закон и регламент работы Парламента. Мы должны изменить такие статьи», - сказал Айдос Сарым на пресс-конференции.

Депутат также заявил, что на депутатские запросы, адресованные по актуальным вопросам, со стороны Правительства приходят формальные ответы.

Было также отмечено, что депутатская группа «Жаңа Қазақстан» не преследует цели создания новой партии.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе создана депутатская группа «Жаңа Қазақстан», которая будет следить за исполнением поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева.


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#Мажилис   #Новый Казахстан  
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Автор:

Серик Сабеков

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