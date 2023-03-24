Депутатов областного маслихата назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Депутатов областного маслихата по одномандатным округам назвали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

19 марта 2023 года состоялись выборы депутатов Атырауского областного маслихата, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам и партийным спискам.

В списки избирателей были включены 412 382 человека. В голосовании приняли участие 204 097 избирателей, из них по открепительным удостоверениям - 37, вне помещений для голосования - 1375. Общее число кандидатов по одномандатным территориальным избирательным округам – 39.

Депутатами избраны:

по избирательному округу № 1 - Семгалиев А.А.

по избирательному округу № 2 - Даралиев Н.Н;

по избирательному округу № 3 - Магзомов К.Т.

по избирательному округу № 4 - Хайруллин А.Г.

по избирательному округу № 5 - Хайруллиев М.Қ.

по избирательному округу № 6 - Кертаев К.М.

по избирательному округу № 7 - Карабаева А.С.

по избирательному округу № 8 - Сарсембаев С.Ж.

по избирательному округу № 9 - БалжигитовС.К.

по избирательному округу № 10 - Идрисова С.Н.

по избирательному округу № 11 - Кайрденов Н.С.

по избирательному округу № 12 - Карсакова З.У.

по избирательному округу № 13 - Баймуратов К.Б.

по избирательному округу № 14 - Исмагулов К. Ж.

по избирательному округу № 15 - Кенжеғалиев Е.М.

В выборах участвовали шесть политических партий. По заключению комиссии, голоса избирателей разделились следующим образом:

1. партия Amanat - 121 201 или 59,94% голосов,

2. демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 20 763 или 10,27% голосов;

3. партия Respublica - 18 109 или 8,96% голосов;

4. народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 15 676 или 7,75% голосов;

5. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 10573 или 5,23% голосов;

6. Народная партия Казахстана - 9026 или 4,46% голосов;

Число бюллетеней с отметкой в строке «Против всех» – 6859.

Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании:

Партия «Амаnat» – 10,

народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 1;

партия «Respublica» – 1;

Казахстанская партия зелёных «Байтақ» - 1;

демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 2.

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