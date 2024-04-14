Депутаты посетили пострадавшие районы Атырауской области

Мажилисмены Едил Жанбыршин, Абзал Куспан, Ринат Заитов, Максат Толыкбаев и Нартай Сарсенгалиев посетили город Атырау, Махамбетский район и город Кульсары, передает агентство Kazinform.

Мажилисмены приняли участие в противопаводковых мероприятиях в Атырауской области, встретились с жителями подтопленных населенных пунктов, посетили пострадавшие районы и села.

На встрече с жителями села Алмалы, которые готовятся к приходу большой воды с Урала, Нартай Сарсенгалиев подчеркнул, что главная задача на сегодня — обеспечить выживание населенных пунктов в условиях новой волны паводков.

— Река Урал поднимается на 20 сантиметров в день. Сейчас Алмалы окружают плотиной, превращая село в остров. Вода идет с таким напором, что может обрушить даже каменные заграждения. До этого мы побывали в Махамбетском районе, он первый примет удар. Всего в районе 21 населенный пункт, 17 сел стоят прямо у Урала, — рассказал Нартай Сарсенгалиев.

Депутат Мажилиса Максат Толыкбай также обеспокоен напором воды, которая идет с территории России, подчеркнув, что первой со сложностями столкнется Западно-Казахстанская область. Он подробно остановился на мероприятиях по спасению Атырау.

— Сейчас строится дамба в 21 километр, окружающая дельту Урала. Времени мало. Работы ведутся днем и ночью. Были мобилизованы военные. Активно участвуют предприниматели, в том числе выделяя технику. Мы благодарны коллегам-депутатам, которые помогают собственными средствами жителям Атырау, Алмалы, Исатая, Махамбета и других сел. Партия AMANAT также организовывает поставки продуктов питания, мешков, дополнительной рабочей силы, техники, — сказал Максат Толыкбай.

На встрече с жителями города Кульсары Едил Жанбыршин подчеркнул необходимость совместного выхода из этой сложной ситуации. Он призвал людей не распространять дезинформацию и верить только официальным источникам.

Кроме того, депутаты осмотрели подтопленные дома и передали вопросы и пожелания их жителей акиму Атырауской области.

— Специальная комиссия должна привлекать местных активистов и выполнять свою работу качественно. Комиссия должна оценивать жилые дома максимально оперативно и детально, — сказал Едил Жанбыршин.

Стоит отметить, что в результате стихийного бедствия в Кульсары подтоплено 2400 домов, из которых более 200 рухнули. На сегодняшний день уровень воды в городе снизился до 60 см. Сейчас в городе ведутся работы по осушению затопленных домов. В этом задействовано 58 единиц техники и 50 человек, откачано 7 800 кубометров воды.

Далее депутаты отправились в Западно-Казахстанскую область.