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    13:32, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Депутаты подняли проблему скудного рациона питания в казахстанских школах и детсадах

    питание в школах
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Проблему обеспечения детских садов и начальных классов школ питанием поднял депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В последнее время в нашу партию поступают множество обращений по вопросам обеспечения детских садов и начальных классов школ питанием. Недавно обратившиеся к нам родители одного столичного детского сада жаловались на скудный рацион детей. В итоге выяснилось, что садик должен порядка 5 млн тенге поставщикам. По данному вопросу мы обратились к руководителю Управления образования города Астаны. Он сообщил, что на данный момент заведено 3 уголовных дела по таким случаям, — сказал Асхат Рахимжанов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

    Депутат отметил, что система подушевого финансирования, которая была принята ранее не оправдывает себя.

    — Если в детских садах группы не укомплектованы, то соответственно и не будет хватать средств на обеспечение достойного здорового питания для наших детей. Но больше тревожит то, что подобные случаи связаны с непрекращающейся коррупцией в этой сфере. В школах дети жалуются на качество еды. Многие просто не питаются. Изредка руководство школ обращается в родительские комитеты с просьбой прийти на проверку школьных столовых. При этом заранее готовятся к посещению, выставляя на столы лучшее, что есть. А после возвращается все на круги своя. Ситуация из года в год усугубляется, при этом складывается система взаимовыручки между руководством школы или детских садов с поставщиками. И мы не исключаем, что уполномоченные органы образования также находятся в этой системе, — заявил Асхат Рахимжанов.

    В этой связи депутаты фракции ОСДП требуют:

    — Создать Республиканскую комиссию на постоянной основе с участием общественности, НПО, политических партий по проверке организации питания вплоть до заключенных договоров и проверки самих поставщиков.

    — Дать разрешение вышеназванной комиссий для посещения школ и детских садов для проверки без уведомления руководителей учебных и дошкольных заведений.

    Теги:
    Детсады Казахстан Питание Мажилис школа
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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