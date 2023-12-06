Депутаты подняли проблему скудного рациона питания в казахстанских школах и детсадах

Проблему обеспечения детских садов и начальных классов школ питанием поднял депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В последнее время в нашу партию поступают множество обращений по вопросам обеспечения детских садов и начальных классов школ питанием. Недавно обратившиеся к нам родители одного столичного детского сада жаловались на скудный рацион детей. В итоге выяснилось, что садик должен порядка 5 млн тенге поставщикам. По данному вопросу мы обратились к руководителю Управления образования города Астаны. Он сообщил, что на данный момент заведено 3 уголовных дела по таким случаям, — сказал Асхат Рахимжанов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат отметил, что система подушевого финансирования, которая была принята ранее не оправдывает себя.

— Если в детских садах группы не укомплектованы, то соответственно и не будет хватать средств на обеспечение достойного здорового питания для наших детей. Но больше тревожит то, что подобные случаи связаны с непрекращающейся коррупцией в этой сфере. В школах дети жалуются на качество еды. Многие просто не питаются. Изредка руководство школ обращается в родительские комитеты с просьбой прийти на проверку школьных столовых. При этом заранее готовятся к посещению, выставляя на столы лучшее, что есть. А после возвращается все на круги своя. Ситуация из года в год усугубляется, при этом складывается система взаимовыручки между руководством школы или детских садов с поставщиками. И мы не исключаем, что уполномоченные органы образования также находятся в этой системе, — заявил Асхат Рахимжанов.

В этой связи депутаты фракции ОСДП требуют:

— Создать Республиканскую комиссию на постоянной основе с участием общественности, НПО, политических партий по проверке организации питания вплоть до заключенных договоров и проверки самих поставщиков.

— Дать разрешение вышеназванной комиссий для посещения школ и детских садов для проверки без уведомления руководителей учебных и дошкольных заведений.