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    21:00, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Депутаты остаются в пострадавших от паводков регионах до полной стабилизации ситуации

    депутаты
    Фото: Мажилис

    Большая вода продолжает прибывать в населённые пункты в северных и западных регионах страны. Депутаты Мажилиса остаются на местах для контроля ситуации. Они помогают с организацией противопаводковых работ, а также разъясняют меры государственной поддержки жителям, пострадавшим от наводнения, передает агентство Kazinform.

    Мажилис
    Фото: Мажилис

    Депутат Екатерина Смышляева находится в Костанайской области. Здесь она провела встречи с представителями ведомственных структур и жителями сёл Алтынсарино и Мичурино Костанайского района, которые пострадали от паводков. В Алтынсарино затоплен 141 дом, в Мичурино – 34 дома.

    – На данный момент самое главное – обеспечить безопасность людей, максимально снизить материальные потери граждан. Мы будем работать вместе с районным акиматом, чтобы члены комиссии оценили состояние домов. Пока ситуация полностью не стабилизируется, мы будем находиться на месте и держать ситуацию под контролем, – отметила Екатерина Смышляева.

    Она также разъяснила жителям меры господдержки, доступные для пострадавших, подробно рассказала о процедурах получения финансовой помощи, компенсаций и других. На встрече была организована выдача гуманитарной помощи: продуктовых наборов, одежды и предметов первой необходимости.

    Мажилис
    Фото: Мажилис

    Мажилисмены Казыбек Алишев, Аманжол Әлтай и Аскар Садыков продолжают работать в Актюбинской области. Они встретились с жителями Уилского района, который больше всего пострадал от паводков. Сейчас затопленный участок дороги, ведущей к селу Уил, отремонтирован, по нему началось движение. Депутаты обсудили с местными исполнительными органами меры по ускорению восстановления моста.

    В свою очередь люди беспокоятся о жилье. В настоящее время для жителей, чьи дома были затоплены, установлены военные палатки, а из районного бюджета выделены средства на строительство деревянных домов.

    Мажилис
    Фото: Мажилис

    Депутаты Айна Мусралимова, Гаухар Танашева и Даулет Мукаев посетили несколько районов Акмолинской области. В городе Атбасаре уровень реки Жабай превысил критическую отметку и составляет 4,5 метра. Проводятся работы по укреплению и возведению дополнительных земляных валов. Задействованы силы и средства акиматов, ДЧС Акмолинской и Жамбылской областей, курсанты, военнослужащие и волонтёры. На сегодня эвакуированы 123 человека.

    В Есильском районе образовалась угроза подтопления населённых пунктов из-за подпора воды в реке Есиль и разлива её притока – реки Кызыл Су. В этой связи за минувшие сутки спасатели эвакуировали 461 человека из сёл Ленинское, Игилик и Свободное. На данный момент противопаводковые мероприятия продолжаются.

    С готовностью областного центра Северо-Казахстанской области к противостоянию стихии ознакомились мажилисмены Еркебулан Мамбетов, Дмитрий Колода и Бакытжан Базарбек. В Петропавловске на этой неделе ожидается пик паводка. Вода движется в город со стороны Сергеевского гидроузла, по пути затронув ряд сёл, в числе которых Покровка и Новоникольское.

    – Главная задача – безопасность. Я видел, что население, акимы сельских округов не воспринимали всё всерьёз. А это огромный уровень воды. Есть у людей недоверие касательно компенсации за имущество. Поэтому мы здесь, мы даём разъяснение, что выплаты по последствиям паводка будут всем пострадавшим. Мы будем работать над этим, – подчеркнул Еркебулан Мамбетов.

    Сейчас полным ходом идут работы по укреплению дамбы в микрорайоне Подгора. В посёлке Заречный силами сотрудников полиции и ДЧС проводится эвакуация жителей из зоны подтопления, однако 47 человек отказываются покидать дома. Депутаты провели с ними разъяснительные беседы. В этот же день они ознакомились с обстановкой на Петропавловском гидроузле и посетили дамбу в посёлке Кожевенный.

    Мажилис
    Фото: Мажилис

    В регионе также работает депутат Азат Перуашев. Сегодня он осмотрел восточный берег реки Ишим, где в течение ближайших часов прогнозируется подъём уровня воды. Мажилисмен также встретился с жителями села Тепличное, передал резиновые лодки и комбинезоны для спасательных работ. В планах – другие населённые пункты, которые находятся в зоне подтопления.

    Теги:
    Наводнение Регионы Казахстана Депутаты Мажилис Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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