Депутаты Мажилиса рассмотрят законопроекты о займах, водных ресурсах и соглашении с ОАЭ

В повестку заседания включен ряд законопроектов о ратификации международных соглашений и подготовке заключений по ним.

В частности, депутаты рассмотрят вопрос о подготовке заключения по проекту закона «О ратификации Соглашения о займе (Программа инклюзивного и устойчивого экономического роста) между Казахстаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций».

Также на рассмотрение вынесен проект закона «О ратификации соглашения между Правительствами Казахстана и Узбекистана о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов».

Кроме того, Мажилис обсудит проект закона о ратификации соглашения о втором займе на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики» между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития. С докладом по этому вопросу выступит министр финансов РК Мади Такиев.

В ходе заседания депутаты также рассмотрят законопроект «О ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой». Докладчиком выступит министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Помимо этого, в повестке значатся проекты законов о ратификации протоколов о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года, а также в Соглашение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества и продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года.