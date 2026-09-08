Депутаты Курултая приняли участие в Диалоге политических партий «Китай — Центральная Азия»

Депутаты Курултая Айдос Сарым и Кайрат Айтуганов приняли участие в Тематической конференции Диалога политических партий «Китай — Центральная Азия» на тему «Роль политических партий в укреплении связей между Китаем и Центральной Азией», передает Kazinform.

Как сообщает Telegram-канал @quryltairesmi, на мероприятии с участием делегаций Казахстана, Китая и стран Центральной Азии обсудили перспективы межпартийного взаимодействия и дальнейшего развития регионального сотрудничества.

Айдос Сарым подчеркнул, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой разработки Долгосрочной стратегии развития формата «Центральная Азия — Китай» на 2026–2030 годы.

Фото: quryltai.kz

Он отметил, что депутаты Курултая выступают за развитие такого формата на принципах доверия, равноправия и взаимной выгоды. В числе приоритетов — транспортно-логистическая взаимосвязанность, промышленная кооперация, цифровые технологии, искусственный интеллект, энергетика, сельское хозяйство, образование и культурно-гуманитарные связи.

Фото: quryltai.kz

Айдос Сарым также представил ключевые приоритеты новой Конституции и работы нового однопалатного законодательного института — Курултая. При этом он отметил, что участие депутатов нового Курултая в международном межпартийном диалоге говорит об открытости Казахстана и готовности к обмену опытом с партнерами.