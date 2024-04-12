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    19:07, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Депутаты Казахстана и Грузии усилят обмен опытом в законотворчестве

    Депутаты Казахстана и Грузии усилят обмен опытом в законотворчестве
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили, прибывший в Казахстан с первым официальным визитом, встретился со Спикером Мажилиса Ерланом Кошановым.

    Ерлан Кошанов отметил, что со времени установления дипломатических отношений между странами налажен эффективный политический диалог.

    Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Спикер Мажилиса рассказал об итогах конституционной реформы, президентских и парламентских выборах, деятельности Конституционного Суда. Спикер также ознакомил грузинского коллегу с законодательной деятельностью обновленной Палаты.

    В свою очередь, Председатель Парламента Грузии выразил надежду, что его официальный визит придаст новый импульс развитию межпарламентских отношений.

    – Конечно, у парламентов нет рычагов исполнительной власти, но в их руках два важнейших инструмента. Первый – определение политики развития страны, второй – создание правовой базы для реализации этой политики. И мы, парламентарии, можем многое сделать для того, чтобы наши правительства могли успешно развивать двустороннее сотрудничество, – сказал Шалва Папуашвили.

    Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Глава грузинской делегации выразил слова поддержки в связи с паводками в регионах Казахстана и пожелал скорейшего преодоления последствий стихии.

    Депутаты Казахстана и Грузии усилят обмен опытом в законотворчестве
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Стороны отметили схожесть повестки дня парламентов по таким вопросам, как гендерное равенство, защита прав женщин и детей, реформирование бюджетного и налогового законодательства, архитектурной и строительной деятельности. Спикеры договорились об обмене опытом по этим темам между депутатами профильных комитетов.

    – Как коллега, Вы хорошо понимаете, что актуализация законодательства – это веление времени. И задача депутатов – своевременно законодательно реагировать на происходящие изменения в различных отраслях, – добавил Спикер Мажилиса.

    Стороны обсудили также перспективы расширения сотрудничества Казахстана и Грузии в экономической, агропромышленной, транзитно-транспортной, туристической, культурно-гуманитарной сферах.

     

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Международная деятельность РК Ерлан Кошанов Грузия Международные отношения
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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