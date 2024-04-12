Депутаты Казахстана и Грузии усилят обмен опытом в законотворчестве

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили, прибывший в Казахстан с первым официальным визитом, встретился со Спикером Мажилиса Ерланом Кошановым.

Ерлан Кошанов отметил, что со времени установления дипломатических отношений между странами налажен эффективный политический диалог.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Спикер Мажилиса рассказал об итогах конституционной реформы, президентских и парламентских выборах, деятельности Конституционного Суда. Спикер также ознакомил грузинского коллегу с законодательной деятельностью обновленной Палаты.

В свою очередь, Председатель Парламента Грузии выразил надежду, что его официальный визит придаст новый импульс развитию межпарламентских отношений.

– Конечно, у парламентов нет рычагов исполнительной власти, но в их руках два важнейших инструмента. Первый – определение политики развития страны, второй – создание правовой базы для реализации этой политики. И мы, парламентарии, можем многое сделать для того, чтобы наши правительства могли успешно развивать двустороннее сотрудничество, – сказал Шалва Папуашвили.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Глава грузинской делегации выразил слова поддержки в связи с паводками в регионах Казахстана и пожелал скорейшего преодоления последствий стихии.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Стороны отметили схожесть повестки дня парламентов по таким вопросам, как гендерное равенство, защита прав женщин и детей, реформирование бюджетного и налогового законодательства, архитектурной и строительной деятельности. Спикеры договорились об обмене опытом по этим темам между депутатами профильных комитетов.

– Как коллега, Вы хорошо понимаете, что актуализация законодательства – это веление времени. И задача депутатов – своевременно законодательно реагировать на происходящие изменения в различных отраслях, – добавил Спикер Мажилиса.

Стороны обсудили также перспективы расширения сотрудничества Казахстана и Грузии в экономической, агропромышленной, транзитно-транспортной, туристической, культурно-гуманитарной сферах.