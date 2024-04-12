Депутаты Казахстана и Грузии усилят обмен опытом в законотворчестве
Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили, прибывший в Казахстан с первым официальным визитом, встретился со Спикером Мажилиса Ерланом Кошановым.
Ерлан Кошанов отметил, что со времени установления дипломатических отношений между странами налажен эффективный политический диалог.
Спикер Мажилиса рассказал об итогах конституционной реформы, президентских и парламентских выборах, деятельности Конституционного Суда. Спикер также ознакомил грузинского коллегу с законодательной деятельностью обновленной Палаты.
В свою очередь, Председатель Парламента Грузии выразил надежду, что его официальный визит придаст новый импульс развитию межпарламентских отношений.
– Конечно, у парламентов нет рычагов исполнительной власти, но в их руках два важнейших инструмента. Первый – определение политики развития страны, второй – создание правовой базы для реализации этой политики. И мы, парламентарии, можем многое сделать для того, чтобы наши правительства могли успешно развивать двустороннее сотрудничество, – сказал Шалва Папуашвили.
Глава грузинской делегации выразил слова поддержки в связи с паводками в регионах Казахстана и пожелал скорейшего преодоления последствий стихии.
Стороны отметили схожесть повестки дня парламентов по таким вопросам, как гендерное равенство, защита прав женщин и детей, реформирование бюджетного и налогового законодательства, архитектурной и строительной деятельности. Спикеры договорились об обмене опытом по этим темам между депутатами профильных комитетов.
– Как коллега, Вы хорошо понимаете, что актуализация законодательства – это веление времени. И задача депутатов – своевременно законодательно реагировать на происходящие изменения в различных отраслях, – добавил Спикер Мажилиса.
Стороны обсудили также перспективы расширения сотрудничества Казахстана и Грузии в экономической, агропромышленной, транзитно-транспортной, туристической, культурно-гуманитарной сферах.