Депутаты готовятся к новой волне паводков в регионах РК

Мажилисмены продолжают работу в регионах, пострадавших от паводков. Они оказывают помощь в подготовке к грядущим подтоплениям и разъясняют жителям, как будет восстанавливаться нанесенный ущерб, передает агентство Kazinform.

В Атырауской области мажилисмены Нартай Сарсенгалиев, Едиль Жанбыршин, Ринат Заитов, Максат Толыкбаев и Абзал Куспан ознакомились со строительством дамб, предотвращающих наводнения. Одна из них – на территории канала «Соколок», который охватывает микрорайон Жулдыз города Атырау и окрестности сел Аксай, Акжар, Талкайран, Бесикты. На сегодня из 15 км дамбы возведены 8 км.

В Костанайской области депутат Екатерина Смышляева помогла вернуть эвакуированных жителей и разъяснила им условия компенсации ущерба. Здесь в зоне подтопления находятся 8 из 39 населенных пунктов. В селе Карамырза пострадали 33 дворовые территории и 53 жилых дома.

По ее словам, на сегодня паводок в Костанайской области идет на спад. В регионе в зоне подтопления еще остаются больше 150 частных жилых домов в шести населённых пунктах Карасуского и Костанайского районов, а также в областном центре.

В Павлодарской области депутат Вера Ким проверила состояние водоудерживающих дамб и укреплений. Она ознакомилась с техническим состоянием водоудерживающих дамб, укреплений и насыпей в поселке Атамекен и селе Кенжеколь.

Первая фаза паводков здесь прошла без происшествий, ожидается вторая – в период попусков воды с Верхне-Иртышского каскада водохранилищ Восточно-Казахстанской области. В целях предотвращения подтоплений проводятся работы по завозу грунта для укрепления насыпей. В Атамекене имеется порядка 2 тысяч тонн грунта, в Кенжеколь завезено 6,5 тысяч тонн песка.

Подтопления из-за сброса воды грозят и городу Аксу. Здесь на юго-восточной стороне соорудили надземные насыпи. Также на набережной реки Иртыш ведется строительство защитных сооружений протяжённостью 1020 м и высотой 4,5 м, использованы более 3 тысяч тонн грунта.

Она также обсудила с экспертами необходимость проверки систем оповещения и контроля ситуации.