Депутатам, судьям и госслужащим продлены сроки представления ежегодных деклараций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с введением чрезвычайного положения продлен срок представления декларации по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00), при условии ее представления в электронном виде, до 30 апреля 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет госдоходов.

Такое решение принято в рамках введения дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемических мер.

«Для сдачи декларации требуется посещение центров обслуживания населения (для получения электронного ключа Национального удостоверяющего центра), терминалов самообслуживания в органов государственных доходов и иных мест (для сдачи декларации, получения сведений о доходах и имуществе и др.). Поэтому просим всех налогоплательщиков предоставить отчеты в электронном виде.

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