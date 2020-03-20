Депутатам, судьям и госслужащим продлены сроки представления ежегодных деклараций
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с введением чрезвычайного положения продлен срок представления декларации по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00), при условии ее представления в электронном виде, до 30 апреля 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет госдоходов.
Такое решение принято в рамках введения дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемических мер.
«Для сдачи декларации требуется посещение центров обслуживания населения (для получения электронного ключа Национального удостоверяющего центра), терминалов самообслуживания в органов государственных доходов и иных мест (для сдачи декларации, получения сведений о доходах и имуществе и др.). Поэтому просим всех налогоплательщиков предоставить отчеты в электронном виде.
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Также можно воспользоваться услугами контакт-центров органов государственных доходов по месту жительства или месту нахождения по телефонным номерам, размещенным на сайте kgd.gov.kz во вкладке «О нас»/«Работа с населением»/ «Телефоны контакт-центров органов государственных доходов» либо по ссылке http://kgd.gov.kz/sites/default/files/telefonnye_nomera_kc.docx.
Кроме того, можно обратиться в Контакт-центр КГД МФ РК:
WhatsApp: +7 775 848 67 97
WhatsApp: +7 776 136 41 32
WhatsApp: +7 705 559 12 33
WhatsApp: +7 705 559 12 39
e-mail: Contact-center-kgd@mail.ru
https://t.me/KGDMFRK1414
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