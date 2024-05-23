Депутата парламента Румынии оштрафовали за нападение на коллегу

Во вторник в парламенте Румынии произошла драка между депутатом Флорином Романом и его коллегой Даном Вылчану, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Депутат местной партии НЛП Флорин Роман утверждает, что его коллега Дан Вылчану напал на него, когда тот выходил из зала пленарных заседаний.

По словам Ф.Романа, нападавший ударил его коленом в тело и по лицу. Кроме того, Д.Вылчану пытался его укусить и схватил за шею.

Ф.Роман обратится с просьбой о наказании депутата и возбудить против него уголовное дело.

Судя по кадрам, снятым видеокамерами парламента, инцидент между Даном Вылчану и Флорином Романом произошел в вестибюле зала пленарных заседаний. Они действительно толкают друг друга, и Д.Вылчану пытается укусить либерала в лицо, держа за шею.

Независимый депутат Д.Вылчану заявил во вторник, что не будет давать заявлений по поводу ссоры.

Юридический комитет Палаты депутатов наложил на депутата Д.Вылчану максимальные санкции. Орган решил, что нападавший парламентарий должен 6 месяцев получать пособия на 50% меньше и в период 3 месяцев не может выступать более 10 секунд на каждом пленарном заседании.