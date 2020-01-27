Депутата обокрали в центре Алматы: в полиции сделали заявление

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В полиции Алматы отреагировали на пост депутата Мажилиса Ирины Смирновой. Депутат написала, как ее обокрали в центре Алматы, и ее поразила реакция полицейского, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно меня обокрали. В центре Алматы. Разбили боковое стекло машины. Забрали сумку. Правда, в ней не было ценностей. Документы я давно держу в маленькой сумочке, которая всегда со мной. Просто было очень неприятно обидно. Не хотела вызывать полицию, так как не верю, что, что-то и кого-то могут найти. Однако, рядом находящиеся люди, порекомендовали вызвать полицию. Полицейские приехали достаточно быстро. И первые слова, которые я услышала от полицейского, меня сразили: «Да что вы переживаете? Это было, есть и будет. Воры были всегда. И что вы хотите?». Я опешила от такой уверенности служивого, что преступность нам не побороть», - написала Ирина Смирнова.

Депутат в ответ на это предложила стражу порядка снять погоны.

Между тем в департаменте полиции Алматы отметили, что 5 января текущего года в полицию с заявлением по факту кражи обратилась гражданка Смирнова И.

«Заявление зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ст.188 УК РК. Создана следственно-оперативная группа, в состав которой кроме оперативников районного звена вошли и сотрудники криминальной полиции города», - отметили в полиции.

Комплекс оперативных и следственных мероприятий направлен на раскрытие данного преступления, уточнили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Фото: Ирина Смирнова/facebook.com