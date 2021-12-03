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Депутата Мажилиса наградили государственной наградой Великого Герцогства Люксембург

3 Декабря 2021 12:26
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Депутата Мажилиса наградили государственной наградой Великого Герцогства Люксембург

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За весомый вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Великим Герцогством Люксембург Председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан награждена орденом Дубовой короны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Престижную награду Люксембурга казахстанскому парламентарию вручил посол Люксембурга в Казахстане Жорж Фабер.

Орден Дубовой короны был учрежден в 1841 году королём Нидерландов и Великим герцогом Люксембурга Вильгельмом ІІ. Орденом Дубовой короны награждаются лица за особые гражданские и военные заслуги перед народом Люксембурга. В особых случаях орден может быть присвоен иностранным гражданам.

«В течение тех лет, что Вы представляли Казахстан в Люксембурге, Вы активно способствовали развитию отношений между нашими двумя странами. Люксембург и люксембуржцы смогли лучше узнать Казахстан во всём его многообразии, будь то в области культуры и туризма или в социально-экономическом отношении. Вы также способствовали сближению Казахстана и Европейского союза, в частности в рамках Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве « , - сказал Жорж Фабер, вручая награду.

При этом дипломат выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия Казахстана с Люксембургом во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

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