Депутата маслихата и его сына заподозрили в даче взятки в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нацбюро по противодействию коррупции по Алматинской области подозревает в коррупции руководителя сельского хозяйства, депутата маслихата и его сына, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанну Бастарову.

По ее словам, 10 октября в Талдыкоргане задержали руководителя областного управления сельского хозяйства. Он подозревается в получении взятки в сумме 5,5 млн тенге от руководителя подрядной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам.

Следствие установило, что взятки давал депутат областного маслихата и его сын.



«В тот же день руководитель управления сельского хозяйства задержан и водворен в ИВС, также по подозрению в даче взятки задержан и водворен в ИВС сын депутата. 12 октября специализированным следственным судьей Талдыкоргана в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья депутат областного маслихата не задерживался. Досудебное расследование продолжается», - пояснила официальный представитель.



Ранее сообщалось о том, что в хищении бюджетных средств подозревается посол Казахстана в Узбекистане.

Также на прошлой неделе задержаны зампред правления АО «Аграрная кредитная корпорация» и другие чиновники.