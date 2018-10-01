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14:16 309
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Депутата маслихата и его сына заподозрили в даче взятки в Алматинской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нацбюро по противодействию коррупции по Алматинской области подозревает в коррупции руководителя сельского хозяйства, депутата маслихата и его сына, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанну Бастарову.
По ее словам, 10 октября в Талдыкоргане задержали руководителя областного управления сельского хозяйства. Он подозревается в получении взятки в сумме 5,5 млн тенге от руководителя подрядной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам.
Следствие установило, что взятки давал депутат областного маслихата и его сын.
«В тот же день руководитель управления сельского хозяйства задержан и водворен в ИВС, также по подозрению в даче взятки задержан и водворен в ИВС сын депутата. 12 октября специализированным следственным судьей Талдыкоргана в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья депутат областного маслихата не задерживался. Досудебное расследование продолжается», - пояснила официальный представитель.
Ранее сообщалось о том, что в хищении бюджетных средств подозревается посол Казахстана в Узбекистане.
Также на прошлой неделе задержаны зампред правления АО «Аграрная кредитная корпорация» и другие чиновники.
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