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    14:19, 29 Август 2024 | GMT +6

    Депутата Аскара Садыкова лишили мандата и исключили из партии «Ак жол»

    Мажилис
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Депутата Аскара Садыкова лишили мандата и исключили из партии «Ак жол», передает агентство Kazinform.

    Документ об утрате Садыковым А.А. полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан опубликован на сайте ЦИК РК.

    — В соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 7 и пунктом 9 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    В связи с принятием постановления Национального совета Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана „Ақ жол“ № 1 от 1 июля 2024 года признать утрату Садыковым Аскаром Аманбаевичем полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, — отмечается в документе.

    Теги:
    Партия Ак жол ЦИК Парламент Мажилис
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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