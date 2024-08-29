Депутата Аскара Садыкова лишили мандата и исключили из партии «Ак жол», передает агентство Kazinform.

Документ об утрате Садыковым А.А. полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан опубликован на сайте ЦИК РК.

— В соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 7 и пунктом 9 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В связи с принятием постановления Национального совета Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана „Ақ жол“ № 1 от 1 июля 2024 года признать утрату Садыковым Аскаром Аманбаевичем полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, — отмечается в документе.