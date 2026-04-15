Депутат заявил о слабой готовности к селям в горных регионах Казахстана

Депутат сообщил, что за 2021–2025 годы на территории страны зафиксировано 17 случаев селевых проявлений. При этом все они отнесены к событиям с «минимальным воздействием» и отсутствием ущерба.

— Основной причиной указанных явлений названы интенсивные атмосферные осадки. При этом, представленные данные носят обобщенный характер и не содержат детализированной информации о потенциальных рисках, уязвимых населенных пунктах и прогнозируемых сценариях развития ЧС, — отметил Абуталип Мутали.

Отдельно он обратил внимание на крайне низкий уровень инженерной защищенности. По словам депутата, за последние годы реализован лишь единичный инфраструктурный проект — селезадерживающая плотина «Аюсай» в Алматы, что не соответствует масштабу потенциальных угроз в других селеопасных регионах, включая область Жетысу, Алматинскую и Жамбылскую области.

— Простыми словами многие наши регионы просто беззащитны перед селями и просто везет, что это не привело к печальным последствиям, — заявил он.

Мутали также отметил, что несмотря на использование геоинформационных сервисов Қазақстан Ғарыш Сапары и внедрение локальных систем мониторинга, в стране отсутствуют полноценные системы раннего прогнозирования с использованием ИИ. Система носит ограниченный территориальный характер и фактически охватывает преимущественно город Алматы.

— При этом часть датчиков демонтируется в межсезонный период, что снижает непрерывность наблюдений. Такая экономия на селезащите когда-нибудь может выйти нам боком, — считает депутат.

Серьезной проблемой он назвал и уровень охвата населения системами экстренного оповещения — около 50,5%, что означает, что почти половина граждан может не получить своевременное предупреждение о ЧС.

Кроме того, по его словам, в стране отсутствует системное финансирование селевой безопасности. А внедрение системы массового оповещения «Mass Alert» осуществляется поэтапно, и пока не охватывает все селеопасные территории.

В этой связи депутат предложил Правительству:

Инициировать разработку и утверждение единой госпрограммы по селевой безопасности с отдельным финансированием;

Провести ревизию причин ограниченного строительства защитных сооружений в селеопасных регионах и представить актуализированную оценку потенциального ущерба по сценариям ЧС;

Определить жесткие сроки внедрения систем, обеспечивающих 100% покрытие населения современными системами экстренного оповещения во всех паводко- и селеопасных зонах;

Обеспечить качественный переход от простого мониторинга к полноценному внедрению систем прогнозирования на базе ИИ и интеграции всех сенсорных данных в единую аналитическую платформу.

Ранее сообщалось, что в нескольких областях Кыргызстана из-за интенсивного таяния снега вследствие потепления погоды и обильных дождей сошли селевые потоки.

Также стало известно о затоплении контрольно-пропускного пункта «Каркыра» на кыргызско-казахстанской границе.