Депутат Мажилиса заявила о системных проблемах оборонной науки Казахстана

По ее словам, в стране крайне низкий уровень финансирования научных исследований в сфере национальной безопасности и обороны.

— Несмотря на то, что ежегодно государством финансируются семь приоритетных научных направлений, именно направление «Национальная безопасность и оборона» получает наименьший объем средств. Следствием этого являются ограниченные возможности по созданию современных образцов вооружения и военной техники, дефицит квалифицированных инженеров-конструкторов и недостаточный уровень внедрения результатов НИОКР в производство и оборонную сферу, — отметила Юлия Кучинская в своем депзапросе.

Депутат также обратила внимание на отсутствие единой военно-технической политики государства.

— На практике это приводит к тому, что разработанные отечественными предприятиями образцы вооружения годами остаются невостребованными, а производственные мощности простаивают. Яркими примерами являются проекты реактивной системы залпового огня «Казград», тяжелого механизированного моста ТММ-3М, которые до настоящего времени не приняты в эксплуатацию и фактически находятся на хранении без практического применения, — заявила она.

Серьезные риски, по словам Кучинской, существуют и по другим проектам.

— Сегодня научные разработки оцениваются преимущественно самими заказчиками и производителями, при этом отсутствует полноценный институт независимой научно-технической экспертизы. В результате офицеры и представители госзаказчиков опасаются принимать инновационные разработки, поскольку несут персональную ответственность даже за незначительные отклонения от первоначальных требований, которые зачастую объективно неизбежны при проведении опытно-конструкторских работ, — пояснила депутат.

В этой связи она предложила Правительству:

— Предусмотреть увеличение финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению «Национальная оборона и безопасность», включая введение базового гарантированного финансирования оборонных исследований;

— Разработать и утвердить долгосрочную военно-техническую политику и программу обеспечения Вооруженных Сил вооружением и военной техникой с четкими приоритетами развития отечественного ОПК;

— Закрепить на законодательном уровне единые требования к созданию и деятельности научно-исследовательских подразделений в оборонной сфере, а также внедрить систему KPI оценки эффективности научных исследований;

— Внести изменения в законодательство о науке, оборонной промышленности и государственном оборонном заказе, предусмотрев обязательное участие Национального научного совета и независимой научно-технической экспертизы при рассмотрении и приемке результатов НИОКР;

— Создать национальную систему оценки соответствия и сертификации продукции военного назначения с определением Единого оператора и формированием сети специализированных испытательных лабораторий.

