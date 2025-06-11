Депутат требует остановить IMEI-верификацию через частную компанию и вернуть деньги гражданам

По его словам, в адрес депутатов продолжают поступать обращения граждан. Верификация через эту компанию была внедрена менее месяца назад.

– Согласно сведениям от участников рынка, в Казахстане зарегистрировано порядка 12 миллионов устройств и установлен размер платы за верификацию – 3932 тенге за каждое, – сообщил депутат.

При этом, как подчеркнул Нажметдинұлы, услугу предоставляет частная структура, не имеющая государственного статуса, не прошедшая конкурсных процедур и не обладающая официальным мандатом.

По его словам, до 75% мобильных устройств на казахстанском рынке ввозятся вне официальных таможенных процедур, что, по оценкам, ежегодно приводит к потерям бюджета до 150 млрд тенге. Однако, по мнению депутата, нынешняя система верификации фактически подменяет таможенный контроль, а ответственность за «серый» импорт перекладывается на рядовых граждан и бизнес.

В связи с этим парламентарий призвал:

- проверить, проводилась ли процедура отбора компании;

- выяснить, кто и на каком основании установил цену верификации;

- разъяснить правомерность сбора персональных данных;

- рассмотреть возможность приостановки действия схемы;

- передать функцию верификации уполномоченному госоргану;

- вернуть гражданам уплаченные средства.

Ранее сообщалось, что кто и как может подтвердить ввоз ввозимых из-за границы устройств.