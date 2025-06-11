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    13:03, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Депутат требует остановить IMEI-верификацию через частную компанию и вернуть деньги гражданам

    На заседании в Мажилисе депутат Болатбек Нажметдинұлы поднял вопрос верификации мобильных телефонов по IMEI-кодам, которую осуществляет частная компания ATS Mediafon KZ, передает корреспондент Kazinform.

    Болатбек Алиев
    Фото: inform.kz/person/bolatbek-nazhmetdinuly-aliev

    По его словам, в адрес депутатов продолжают поступать обращения граждан. Верификация через эту компанию была внедрена менее месяца назад.

    – Согласно сведениям от участников рынка, в Казахстане зарегистрировано порядка 12 миллионов устройств и установлен размер платы за верификацию – 3932 тенге за каждое, – сообщил депутат.

    При этом, как подчеркнул Нажметдинұлы, услугу предоставляет частная структура, не имеющая государственного статуса, не прошедшая конкурсных процедур и не обладающая официальным мандатом.

    По его словам, до 75% мобильных устройств на казахстанском рынке ввозятся вне официальных таможенных процедур, что, по оценкам, ежегодно приводит к потерям бюджета до 150 млрд тенге. Однако, по мнению депутата, нынешняя система верификации фактически подменяет таможенный контроль, а ответственность за «серый» импорт перекладывается на рядовых граждан и бизнес.

    В связи с этим парламентарий призвал:
    - проверить, проводилась ли процедура отбора компании;
    - выяснить, кто и на каком основании установил цену верификации;
    - разъяснить правомерность сбора персональных данных;
    - рассмотреть возможность приостановки действия схемы;
    - передать функцию верификации уполномоченному госоргану;
    - вернуть гражданам уплаченные средства.

    Ранее сообщалось, что кто и как может подтвердить ввоз ввозимых из-за границы устройств. 

     

    Теги:
    Парламент Связь, ТВ, IT Мажилис
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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