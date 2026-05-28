Депутат Смирнова высказалась об уроках биологии в казахстанских школах

В Казахстане обсуждают необходимость усиления качества преподавания биологии в школах и обновления учебных программ. С соответствующим депутатским запросом выступила член фракции НПК Ирина Смирнова, обратившаяся к заместителю Премьер-министра — министру культуры и информации Аиде Балаевой, передает корреспондент агентства Kazinform.

В обращении депутата Ирины Смирновой отмечается, что в рамках школьного курса биологии недостаточно проработаны отдельные чувствительные темы, включая вопросы ВИЧ/СПИД, что влияет на уровень информированности учащихся.

— Низкий уровень методической поддержки учителей для обсуждения чувствительных тем, таких как — половое воспитание, психическое здоровье, ВИЧ/СПИД, приводит к тому, что эти вопросы либо игнорируются, либо излагаются формально, — говорится в депутатском запросе.

Отдельно подчеркивается, что биология является фундаментальной дисциплиной, формирующей у школьников знания о здоровье, профилактике заболеваний и ответственном поведении.

— В результате многие важные темы либо игнорируются, либо подаются формально, без формирования у школьников целостного понимания предмета, — отмечается в документе.

В запросе также указывается на необходимость пересмотра учебных программ, усиления практической части обучения и внедрения обязательных модулей по здоровому образу жизни и репродуктивному здоровью.

Депутат предлагает пересмотреть содержание школьной биологии, усилить подготовку педагогов и улучшить материально-техническую базу кабинетов, а также включить практико-ориентированные задания в систему итоговой аттестации.

Как в Казахстане делают летний досуг для детей здоровым и безопасным, читайте в материале.